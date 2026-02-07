Lana Pečnik: Počutim se kot Prevc, ko je nekdo vrgel njegove smučke po klančini

Tvoja pot v Kmetiji se je končala v prvem tednu, potem ko te je v dvoboju v znanju premagala tvoja največja nasprotnica Nuša Šebjanič. Kako veliko razočaranje je bilo to zate?

Nuše ne bi opredelila kot 'največjo' nasprotnico, saj verjamem v to, da če bi tudi jaz imela Pratiko na voljo za učenje, bi jo skoraj zagotovo premagala. Tudi v dvoboju se je izkazalo, da je razlika v znanju bila zelo majhna, glede na to, da je zmagala z rezultatom 7 : 5, torej je znala odgovoriti le na dve vprašanji več, učila se je pa že lani, letos in še cel teden na kmetiji, jaz pa vsega skupaj morda 2, 3 ure. Eden izmed njenih pravilnih odgovorov pa se sploh ne bi smel upoštevati, saj so navodila bila, da zmaga odgovor, ki je najbolj podoben odgovoru v knjigi. In odgovor 'podkev' je bolj podoben kot 'potkev', vendar mi tega niso priznali. Težko je sploh tekmovati z nekom, ki je imel za to idealne pogoje, oziroma se je učil, meni so pa učenje fizično preprečili. Brez priprav še najboljši športnik ne more zmagati. Počutim se kot Prevc, ko je nekdo vrgel njegove smučke po klančini prejšnji teden. Glede razpleta dvoboja nisem bila niti presenečena, niti razočarana, saj sem se na to psihično pripravljala cel teden. Rešila bi me lahko le sreča, je pa definitivno zelo bedno, ko moraš iti domov po krivici in nimaš poštenih pogojev za tekmovanje v šovu na splošno.

Z Nušo sta si bili v laseh že pred prihodom na posestvo. Zmotilo jo je sporočilo, ki naj bi ga poslala njej ljubi osebi. Kako danes gledaš na vajin spor?

Tu bi rada takoj izpostavila, da jaz Nuše pred prihodom nisem poznala, tako da je dejansko 'v laseh' bila samo ona, brez moje udeležbe. Sporočilo, ki ga nameravam tudi javno pokazati, je bilo poslano Nejcu, katerega priimka ne bom omenjala, šlo pa je le za vprašanje, da sem slišala od prijateljice, da naj bi Nejc šel na avdicijo, in me je zanimalo, ali je to res, ter ali se namerava šova tudi udeležiti. To vprašanje se mi ne zdi prav nič sporno, kaj šele da bi posegalo v kakršnokoli ljubezensko stanje. V tistem času moja udeležba v šovu sploh še ni bila potrjena, niti nisem vedela, da je Nejc v kakršnemkoli smislu sploh povezan z Nušo. Tudi če bi bil njen fant, se mi to ne zdi nič strašnega, saj so me zanimale 'poslovne' zadeve, da bi se morda povezali kot klan. Svoje poteze ne obžalujem, saj me Nejc ni zanimal v nikakršnem drugem smislu, kot poslovnem, kar bo razvidno tudi iz sporočila. Ko mi je odgovoril, da se Kmetije ne bo udeležil, se je najin pogovor kmalu zaključil. Vse to je pa bilo že mesece pred vstopom v šov, tako da se mi ta njena odločitev zdi popolnoma nesmiselna in posesivna. Z njo nisem želela imeti stika že v šovu, pri čemer vztrajam še danes.

Nuša je sicer razkrila, da sta pred dvobojem zakopali bojni sekiro, na tvojo pobudo skupaj zajtrkovali in se celo učili. Drži?

Ta trditev niti malo ne drži. Iz moje strani ni nikoli prišla pobuda po skupnem zajtrku. Če se prav spomnim, je to predlagala produkcijska ekipa, saj naj ne bi šlo drugače. Po zajtrku mi je sicer razložila situacijo o Nejcu in šele takrat ugotovila svojo zmoto, saj menda celotnega pogovora sploh ni prebrala. Njej je bilo zadosti, da jaz njega sploh sprašujem o avdiciji. Tudi za to, da mi je povedala, da bo izbrala živali, mi je bilo čisto vseeno, saj ni vplivalo na izid, temveč je to storila samo zato, da bi pred kamerami izpadla dobra oseba. Ta informacija mi tik pred tekmo žal ne pomaga več. Kasneje sva par vprašanj samo ponovili 'skupaj' vendar izrecno zato, ker sva bili prisiljeni v to, da skupaj sediva sami sredi gozda in 12 ur čakava na areno.

Bivanje na posestvu so ti polepšali hlapca Žiga Florjan Sedevčič in Gregor Merdaus ter dekla Pia Filipčič. Videti je bilo, da si se s slednjo še posebej povezala. Pia te je denimo tudi branila v areni. Ali smo bili priče rojstvu lepega prijateljstva?

Ekipa iz hleva mi bo za vedno ostala v zelo lepem spominu, saj so mi stali ob strani ob najtežjih trenutkih. Človek za ekranom se namreč ne zaveda, kakšni pritiski se dogajajo znotraj šova, kjer nimaš svojega primarnega podpornega sistema, hkrati te je strah, kako boš izgledal na televiziji in se lahko počutiš tudi zelo osamljenega, in kot da te nihče ne razume. V takih trenutkih podpora soigralcev šteje ogromno. Če pustimo negativo ob strani, pa smo se v hlevu daleč najbolj zabavali. Brez družine smo med sabo imeli zelo mirno in preprosto življenje, kot poteka tudi na običajni kmetiji. Skregali se nismo nikoli, zelo smo sodelovali in se nasmejali raznoraznim šalam.

Lana Pečnik FOTO: POP TV

Kakšna pa je bila vrnitev v realno življenje in kakšnih odzivov si deležna?

Vrnitev je bila zelo čudna, saj sem se v izredno kratkem času privadila biti brez telefona, ure in hrane. Najbolj sem pogrešala tuš, jesti pa nisem mogla normalno še skoraj cel mesec, saj so me v Kmetiji ves teden stradali. Moji sodelavci so se me zelo razveselili in pa predvsem so najprej umrli od smeha, saj je eden od njih predvidel, da bom jaz zagotovo prva, ki bo zunaj (smeh).

Ali te je mama res trikrat 'okoli kepe', ker v areni nisi vedela odgovora na vprašanje o kokoših, ki jih imate doma?

To sem se malo hecala, ne smete me jemati tako resno, saj vidite, da imam tudi v šovu vedno kakšno 'foro' na zalogi (smeh). Mami je ponosna na vse moje odgovore, pa tudi zmotila sem se za morda samo 100 gramov. Ona dobro ve, da kar se tiče naših kokoši, se najbolj spoznam na to, na koliko načinov se lahko pripravi njihova jajca (smeh).

Ogledala si si lahko prvih pet oddaj Kmetije. Ali te je kaj presenetilo?

Zelo me je presenetilo, da so vsi govorili, da sem jaz kriva za vse, oziroma da sem zelo konfliktna in problematična, in pa da sem jaz ta špetir prinesla v kmetijo, saj se večina tekmovalcev sploh ni kaj preveč pogovarjala z mano. Po tem, ko me je Nuša izobčila, se je večina tekmovalcev bala govoriti z menoj, da jih ne bi ona videla in mislila, da so morda na moji strani. Bali so se, da bodo naslednji na tapeti. Alenka si na eni točki sploh ni upala stopiti v hlev, ostali so se hlevu večinoma izogibali, zato se mi njihove besede zdijo absurdne, še posebej glede na to, da vedo, da je ta špetir dejansko zakuhala in notri prinesla Nuša. Presenetile so me tudi Janove besede, saj ves čas govori, da je Pratiko ukradel, ker jo je moral, da ne bi bil izobčen, na kamerah se pa vidi, da je njegovo veselje ob Nušini zmagi pristno in da večkrat nagovarja ljudi proti meni, in to zelo iskreno, ter javno prezira mojo pojavo v Kmetiji in na sploh.

Od nekdaj so te zanimali resničnostni šovi in sedaj si se končno preizkusila na tem področju. Kakšna izkušnja je bila zate Kmetija?

Kmetija je bila zelo naporna izkušnja, zelo nepravična, ampak bi jo morda spet ponovila prihodnje leto, vendar tokrat želim prvi teden imuniteto (smeh).

Lana na posestvu letošnje Kmetije FOTO: POP TV

Tekmovanje se je šele dobro pričelo. Za koga bošnavijala in ali bi lahko komu napovedala zmago?