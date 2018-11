Lara izdala, kakšne želje ima glede Franka

Franko in Lara nista par, čeprav ona dopušča možnost, da se kdaj kaj razvije med njima.

Potem ko sta Lara in Franko svojo naklonjenost drug drugemu pokazala že v šovu Kmetija, sta po koncu snemanja sprožila govorice, da sta par , kar pa sta oba zanikala.

Zdaj nam je na uho prišlo, da sta 26-letna Ljubljančanka in 23-letni Ajdovec po koncu snemanja šova še vedno v stikih, zato smo pri Lari znova preverili, kaj se plete med njima. "O tem je pa res že toliko napisano, da sem že malo naveličana takšnih vprašanj. (smeh) Ne, s Frankom nisva par, dopuščam pa možnost, da se kdaj kaj zares razvije, ampak nekako dvomim. Franko je res zelo simpatičen dečko in vesela bo tista, ki ga bo imela, ter upam, da bo to znala ceniti," je povedala skrivnostna Lara, ki je za zdaj še vedno uradno samska.