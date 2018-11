Larin konj Arči je med prazniki poginil

"Konji so precej občutljivi, kar se tiče prebavnega trakta, in do kolike lahko pride zaradi milijon razlogov. Kolika je zasuk enega od delov prebavnega traka: lahko je želodec, tanko črevo, debelo črevo ... V Arčijevem primeru se je zasukalo debelo črevo. Tam so zastajali plini in blato. Ker je to toliko časa trajalo, je začelo debelo črevo gniti in propadati. Posledično so se bakterije začele širiti po celem telesu," je za 24ur.com povedala Lara in dodala, da je imel Arči premalo belih krvničk, da bi se še lahko branil pred bakterijo: "Odpovedovati so mu začele ledvice, ki so kasneje tudi popolnoma odpovedale. Posledica je bil tudi oslabljen kardiovaskularni sistem, žile so bile slabe, kri je bila slaba in kot posledica so začele tudi zaklopke popuščati. Telo ni več dobivalo dovolj kisika. Ni več zmogel."

Arči je, kot je povedala Lara, dobil več kot 50 litrov infuzije in različna zdravila. "Fant je še toliko počakal, da sem zvečer prišla do njega na kliniko. Kot da je čakal, da se poslovi od mene. Glavo je naslonil name. Nekaj časa sva se še 'tiškala' in sem ga prosila, da naj se bori, ampak ni šlo."Da je Arči poginil, je izvedela med vožnjo od veterinarske klinike do doma. Arči je imel 15 let: "Možno je, da se je ulegel in da je zaradi noge zapaničaril ter se toliko časa premetaval, da se ni mogel dvigniti in da se je to zgodilo. Ampak je to tako velika možnost, kot je velika možnost, da se je to zgodilo zaradi hrane. Ne moremo vedeti, kaj se je zgodilo."