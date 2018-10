Larinega konja so morali zaradi nesreče na Kmetiji operirati

Lara, ki je na Kmetiji zaradi poškodbe svojega konja Arčija potočila veliko solz, je za naš portal povedala, da konj počasi okreva in da je bila poškodba precej resna: "Priprave na operacijo, pregled pred operacijo in sama operacija so trajali več kot tri ure. Operacija je potekala leže, rano so mu pobrili, očistili, zašili tetive, mišice in kožo. Mogoče se sliši enostavno, ampak mislim, da dejstvo, da je vse skupaj trajalo več kot tri ure, pove, da je daleč od enostavnega."