Na posestvu ne skrivajo taktiziranja, usodni udarec pa je pri izbiri prvega dvobojevalca zadal Franc, ki je svoj kamenček dal Sandiju. Prepir med povratniki v gozdu pa je prekinila nesreča - Laro so odpeljali v bolnišnico. Se bo sploh lahko vrnila v šov?

Prepire v gozdu je prekinila nesreča: Laro so odpeljali v bolnišnico. FOTO: POP TV

Povratnikom v gozdu ni postlano z rožicami. Po dolgih sedmih dneh skupnega bivanja in prilagajanja na težke življenjske razmere se je potrebno pripraviti na dolg boj za preživetje v divjini. "A bomo zmogli, da zdržimo skupaj, al se bomo prej poklali?" se je spraševal Miha in to upravičeno, saj so se spet sprli zaradi delitve dela. "Enostavno ga ne morem, kot dva magneta ki se odbijata drug od drugega sva, jaz rabim orng deca, ne pi**ko, ki je ves obrit," se je nad Denisom hudovala Lara. "Meni greš na k**** že od pamtiveka, zato se mi ne da s tabo kregat!", je bila direktna.

Prepire prekinila nesreča Prepire med povratniki v gozdu pa je tačas prekinila nesreča. Lara je začutila slabost in ko je želela vstati, da bi bruhala, je izgubila zavest in padla. V skrbeh za njeno zdravje so povratniki vsaj začasno zakopali bojne sekire. Denis jo je celo junaško odnesel v kolibo, nato pa je zaradi resnosti padca in Larinega stanja prišla tudi zdravnica. Laro so odpejlalo v bolnišnico. "Vem, da je Lara dovolj močna, da bo prišla nazaj z nasmeškom in komaj čakam, da jo vidim," je dejal Miha in tudi Denis upa, da bo z njo vse v redu. "Mogoče bosta pa zaradi tega še celo postala prijatelja," je dejal Miha in dodal. "Videl sem ga, kako jo je dvignil kot nežno princesko in jo nesel notr, sem bil čustven. Ko potegneš črto, smo še vedno ljudje in pomagamo drug drugemu." Denis pa je dodal: "Kljub vsem prepirom in da sva kot pes in mačka, želim, da se vrne." Bo joga umirila strasti - ali poskrbela še za več jeze? Francu kot glavi družine še vedno ni uspelo vpeljati discipline, kot si je zadal, in zavladati s trdo roko. Usoda nalog je v njegovih rokah, a mu na pomoč zjutraj priskoči le najstarejša med dekleti, Zdenka. "Če bodo bojkotirali delo, jim bom jaz bojkotiral hrano. Če ne boš delal, ne boš jedel!" je odločen v besedah – pa bo tudi v dejanjih? Napete strasti je s svojimi uricami joge pomirila Anna, a stem ujezila Franca. "Če hočete imet neko jogo, vstajajte uro prej!" se je hudoval, saj namreč že tako predolgo spijo, potem pa so se namesto k delu spravili k jogi. Franc jih je zato okaral, da ne vstajajo dovolj zgodaj, Joel pa je predlagal, da jih od zdaj naprej zbuja, oziroma da se dogovorijo, da tisti, ki prvi vstane, zbudi ostale. Franc jim je še navrgel, da noben pravi kmet ne kosi sredi dneva, Joel pa odvrnil: "Ja, mi pa nismo kmeti, ampak seljaki!"

Izid je bil neodločen, Franc pa je Sandiju zapečatil usodo. FOTO: POP TV

Franc zadal usodni udarec Posestvo je obiskala Natalija, ki je Franca vprašala, če je bila odločitev za hlapca in deklo težka, on pa je presenetil z odgovorom: "Ne, že takoj ko smo prišli na posestvo je nekdo rekel, da bom mogoče glava, ker sem najstarejši, in takoj sem vedel, kdo bo hlapec in dekla. Prvi dan sem vedel." Nastopil je čas za izbor prvega dvobojevalca ali dvobojevalke. Razdelili so kamenčke in družina taktiziranja ni skrivala. Rezultat je bil izenačen, kot zadnji pa je kot glava družine glasoval Franc. "Kamenček dam tistemu, ki je večja konkurenca, to je Sandi," je povedal in tako zapečatil usodo Sandiju, ki je tako postal prvi dvobojevalec. Tjaša stopila iz sence in delila svojo žalostno zgodbo Čeprav je dogajanje pestro, pa hkrati Tjašine misli pogosto bežijo k neozdravljivi bolezni, s katero se borita njena mama in fant – multipli sklerozi. Spregovorila je o sotroštvu in ob spominih na razmere ter zlobo sošolcev zajokala. "Mene to celo življenje spremlja, ne gre mi iz glave. Itak sem pogrešala, da bi živeli normalno življenje z mamico in očetom, ne morem jaz pomagat, taka sem se rodila, taka sem. Mene je to, kar doživljam in kar sem doživljala v otroštvu, naredilo zelo močno. Itak se zlomim na določeni točki, to se vsak, ampak karkoli se mi zgodi, jaz se ne zaprem vase, ampak dvignem glavo in grem naprej. Tako živim, takšna sem," je povedala.

Tjaša ima težko življenjsko zgodbo, a je zaradi nje močnejša. FOTO: POP TV

'Želi, da se pobijemo, on pa se sprehodi do finala' Fantom ni preveč žal, da se bo moral Sandi boriti za svoj obstanek na Kmetiji, so pa seveda v skrbeh glede tega, koga si bo izbral za dvobojevalca. "Sandi ne ve več, kaj bi naredil. On bi najraje, da se mi pobijemo med sabo in se on sprehodi do finala, ampak ne bo šlo tako," je odločen Nik. Sandi pa pravzaprav uživa v tem, da se bo moral še bolj dokazati: "Danes mi je postalo zanimivo, prej mi ni bilo. Drugi do zdaj niso vedeli, za kaj gre, zdaj bodo pa morali, bodo prislijeni. Zdaj je prišlo točno tako, kot mora bit." Očitno ga je res razjezilo, da je bil kljub pridnosti izbran za hlapca in bo zdaj ubral drugačno taktiko. Pa bo uspešna? In koga bo izbral za nasprotnika?