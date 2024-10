Laura Beranič o svoji družini: Mislim, da jih je lahko sram

Družina se je kar veselila tvojega odhoda, ker naj bi zakrivila preveč drame v hiši. Povedali so tudi, da nisi dovolj prispevala k nalogam. Koliko resnice je v tem?

Tudi jaz sem se veselila svojega odhoda, zato se nisem niti od nikogar poslovila. Mislim, da jih je lahko sram, saj dobro vedo, da sem ogromno delala, sploh zadnji teden sem prebrala največ semenk in prebedela največ noči, medtem ko so eni gledali v zrak. Mislim, da so gledalci lahko zelo dobro videli, da sem bila dejansko jaz tista, ki je delala najmanj drame. Vsi v moji 'družini' z izjemo Ines so bili konstantno v središču prepirov. Ogabno lažejo. Jaz sem se prepirom izogibala in celo mirila njihove drame. Maja in Marjana sta kar konstantno iskali prepire.

Kot je na glasovanju ušlo Marjani Povše, si bila prav ti določena za prvo dvobojevalko, a je Nikov klan hitro spremenil taktiko in izglasoval Ines. Kako zelo te je to presenetilo, pa tudi zabolelo?

Nik je zahrbten in pokvarjen, ostali pa mu sledijo kot ene ovce. Mislim pa, da se bo skozi oddajo dobro pokazalo, kakšen je. Ravno tako je Marjana lažnivka, en teden reče, kako ji je prijetno v moji družbi, potem pa mi da glas. Oni so vsi ena velika katastrofa. Žal mi je, da sem Nika želela zaščititi, on bi zaradi vseh svojih taktik moral prvi v areno. Razočaral je na celi črti in upam, da gre čimprej domov. Oba z njegovo sestro, ki je enako hinavska.

Ko si bila izbrana za drugo dvobojevalko se je iz tebe usul plaz kritik na račun vseh, ki so glasovali zate. Zakaj šele takrat?

Jezna sem bila, ker so lagali in navajali lažne razloge, zakaj so mi dali kamenčke. Raje bi videla, da rečejo, češ za nekoga smo se morali odločiti, ali pa da me ne marajo, karkoli, samo ne lagati, da ne delam, to pa je v meni zbudilo ogromno jeze. Niso me prizadeli glasovi, samo ne lagati!

Igor Mikič je povedal, da takšni osebi, kot si ti, ne moreš zaupati, saj si v tednu po Poloninem odhodu v areno spravila Nika, naslednji teden si ga pa ščitila. A je bil s tem načrtom seznanjen in je podobno naredil tudi sam. Čemu bi pripisala njegovo pozabljivost?

Ta izjava Igorja mi je smešna, prvi je šel do Nika, ko je zmagal v areni in potem mene obsoja za stvar, ki jo je naredil popolnoma enako ali pa še huje. Jaz sem vsaj poskusila in dala Nika v areno, on Jasmina ni niti en teden poskusil 'maščevati', tako kot je obljubljal. Z Nikom sta bila kar naenkrat celo najboljša prijatelja. Igorju sicer ne zamerim, očitno je bil res precej pozabljiv ali pa so mu semenke malo spomina pobrale, ne vem, težko ga razumem, ker nisva imela nikoli prej spora.