Laura Beranič: Veliko ljudi ni sposobnih slišati resnice

26-letno Lauro Beranič iz Miklavža na Dravskem polju so gledalci spoznali pred štirimi leti, ko se je potegovala za srce Sanjskega moškega . Takrat je pokazala svojo nepopustljivost v konfliktnih situacijah, pa tudi iskrenost in poštenost. Po koncu snemanja se je začela njena pot vplivnice, sedaj se bo spopadla z opravili na posestvu nove sezone Kmetije . Pa bodo gledalci v tokratnem šovu spremljali novo Lauro'? Laura: " Definitivno bodo lahko spremljali 'novo Lauro', ampak morda ne toliko vizualno, kot karakterno. Po mojem ne pričakujejo mene v takšni vlogi, pokazala bi lahko tudi precej bolj čustveno plat sebe. Vizualno pa bomo videli, kako bo izpadlo po televiziji. To tudi mene v bistvu zanima, kako bo. (smeh) Razen nekaj mini popravkov na obrazu in nekaj kilogramov manj pa se mi ne zdi, da sem imela neko bistveno preobrazbo. Naj ocenijo gledalci sami. "

V svojih objavah na Instagramu je vedno kot iz škatlice in pravi, da bo tudi na posestvu poskušala biti lepa in urejena. Pa bi to lahko šlo v nos sotekmovalcem? Laura: "Poskušala bom biti urejena, kolikor se bo glede razmere to pač dalo. Ne mislim pa pretiravati ali pa nositi ličil, saj jih načeloma tudi doma skoraj nikoli ne nosim. Ne vem, zakaj bi ostale to motilo, jaz se najbolje počutim s sveže umitimi lasmi oziroma urejeno frizuro, naparfumirana ... in v kolikor mi to ni omogočeno, znam biti prava 'tečka'. Sem prilagodljiva, ampak od nekih osnovnih pogojev higiene pa ne bom odstopala, ne glede na to, da je to kmetija. Če jih bo kaj motilo, pa je to njihov problem, ne moj."

Prej kot urejenost bi sotekmovalce lahko zmotila njena iskrenost in direktnost. Laura: "Definitivno se zavedam, da moja iskrenost včasih pripelje do kakšnih napetih situacij, ampak, ja, sem jih vajena, ni me strah zagovarjati svojega mnenja pred nikomer, in ko se spustim v dialog, imam vedno trdna stališča, nikoli se ne grem kregat kar tja v tri dni. V kolikor me bodo pustili na miru, bo ok, če pa mi bo kdo konkretno stopil na živec, pa pač nihče ne bo spal, dokler ne razčistimo. (smeh) Po moje veliko ljudi ni sposobnih slišati resnice in se zato kar malo bojijo takšnih direktnih oseb, kot sem jaz."

Sama se ne boji ničesar, je zapisala v svoji predstavitvi, in še: "Razen morda za svoje živce, v kolikor notri zagledam koga, ki mi v zunanjem svetu ni pri srcu." Vsi tekmovalci nove sezone Kmetije so zdaj znani, kdo pa bi lahko bil problem? Laura: "Ne želim ničesar preveč vnaprej predvidevati, ampak se mi zdi, da je nabor tekmovalcev letos res zelo, zelo pester, če ne najbolj pester do zdaj. Izbrani smo zelo močni karakterji, vsak je individualno zelo izstopajoč, ampak verjamem, da bo zato to najbolj zanimiva Kmetija, kar jih je bilo. Slišala sem, da je Maja precej samosvoj karakter, in pa morda bi znali imeti težavo z Evo Luno, saj najini prvi stiki iz druge sezone Sanjskega moškega, kjer sem bila gostja, niso bili najbolj prijetni."

Laura je trenutno samska in ne izključuje možnosti, da bi se romantično zapletla na posestvu. Kakšen moški pa bi ji lahko spodnesel tla pod nogami? Laura: "Sem kar precej izbirčna pri izbiri partnerjev, tako da kar vsak, ki pride mimo in dobro izgleda, definitivno ne dobi moje pozornosti kar tako zlahka. Največ dam na energijo, včasih te lahko pritegne nekdo, ki načeloma sploh ni tvoj 'tip'." In še doda: "Ne verjamem, da bi lahko na kmetiji spoznala koga, s katerim bi se videla tudi potem zunaj, se pa seveda zna zgoditi, da kdo pritegne pozornost, sploh ker bomo skupaj živeli 24 ur na dan."