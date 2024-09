Laura je pozabila na maščevanje: Niso me zmedli moški čari

Na vprašanje, ali je ni nič skrbelo, kako bo na celotno situacijo gledala Polona, je Laura odgovorila: "Res je, poskrbela sem, da je Nik pristal v areni, ampak če me v to ne bi prepričala Tjaša, je vprašanje, kaj bi jaz na koncu naredila, v kolikor bi bila jaz glava. Verjetno bi zadnji trenutek v hlev poslala Jasmina , Nika in Borisa in jih s tem vse zaščitila. Mi smo se načeloma super razumeli. Ampak sem vedela, da mi bo Polona glavo odtrgala (smeh). Čeprav ona tako ali tako ve, da znam biti malo smotana (smeh). Tako da sem ji raje vnaprej svetovala, naj bo glava Žiga , ravno zato, da sem se znebila te odgovornosti. Problem je nastal prvi teden, ko je Nik dal Poloni roko, da držimo skupaj, potem pa smo videli, kaj se je zgodilo, in da se tega ni držal. V prejšnjem tednu pa smo največ na forumu delali skupaj ravno Boris, Igor in Nik, pa tudi bližje sem se počutila 'znanim obrazom' kot pa novim ljudem."

Laura še zagotavlja, da za to, da je pozabila na maščevanje, niso krivi moški čari, pa čeprav so to trije postavni, lepi fantje, ona pa je samska in morda malce osamljena na posestvu. Laura: "Niso me zmedli moški čari, že na splošno sem bolj vajena moške družbe, ker so manj pokvarjeni, in večinoma raje prijateljujem z moškimi. Redko najdem iskreno žensko prijateljico, kot je Polona. Ni bilo prikazano, ampak mi smo se s fanti ujeli že prvi teden, drugi teden, ko sem bila v hiši, pa sem več časa preživela v njihovi 'sobi X' kot v svoji (smeh). Ampak vse samo prijateljsko. Sploh do Igorja, ki ga dojemam kot nekakšnega 'strica' ali pa sorodnika."

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že ogledate na VOYO.