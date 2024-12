Laura ne goji zamer, z Nikom nameravata poslovno sodelovati

V zadnjem tednu se je po posestvu govorilo, da naj bi se Laura Beranič zagledala v Nika Trilerja . Laura tega ne zanika: "Nik mi je bil simpatičen, on zna z besedami. Komunikacija pred šovom je potekala obojestransko, ampak to je pa tudi vse. " V stikih sta bila namreč že pred začetkom snemanja, in kot je Laura razkrila v finalnem tednu Kmetije , naj bi jo Nik ves čas klical. Ko se je kot porotnica vrnila na posestvo, ga je nameravala podpirati in mu pomagati do superfinala, a si je premislila. Izvedela je namreč, da je Nik njuno komunikacijo predstavil kot enosmerno. Ko se je želela z njim pogovoriti, pa sta se sprla.

Laura in Nik sta nadaljevala s pogovori tudi, ko so kamere Kmetije že ugasnile.

Nik se je Lauri še pred koncem Kmetije opravičil. In čeprav je tekmovalka povedala, da se ne bosta več videla, se je najedla zarečenega kruha. Laura: "Z Nikom sva imela po snemanju pogovor, potem pa je najin odnos nihal. Oba sva precej temperamentna, dva škorpijona, tipično. Podrobnosti bom zadržala zase, ampak trenutno imava skupne poslovne projekte, nimam pa niti želje gojiti zamer. Sam ve, da je naredil napako, pa malo mu koristi tudi to, da je precej smešen in se človek na njega težko jezi. Ne bi mi nič koristilo, da ga blatim in da je drama, ljubše mi je, da sva v dobrih odnosih."

Zanimivo je bilo tudi to, da naj bi Nika doma čakalo dekle, a je v zadnjem intervjuju povedal, da je to 'ena zanimiva zgodba', da pa je samski. Laura: "To, ali je imel vmes punco ali ne, je njegova osebna stvar in se v to ne bi vtikala. Sama poznam določeno plat zgodbe, ki mi jo je predstavil za kamerami, me pa ne preseneča, da je trenutno samski. Verjetno želi uživati, je le precej mlad. Meni je pomembno samo to, da v teh 'igricah', kot je to imenoval, mene ni več (smeh)."