Lepa Tina pogreša svojega Tima: Radi te imamo

Tim Novak se je raznežil, ko je v sporočilu svojih najdražjih zagledal svoje dekle Tino. Povedal je, da jo ima rad, da pa se bosta morala po koncu tekmovanja pogovoriti zaradi zapletov z Nušo Šebjanič. Čustva so prevzela tudi ostale tekmovalce, ko so zagledali njim tako zelo ljube obraze.

Del bogate nagrade, ki so jo prejeli tekmovalci za odlično opravljeno tedensko nalogo, so bila sporočila njihovih najbližjih. Tima Novaka je najprej nagovorila mama, nato prijatelja, na koncu pa ga je presenetilo njegovo dekle. Tina: "Tim, radi te imamo, pogrešamo te. Zdrži še malo." Tim je povedal, da jo ima rad, kasneje pa se je spomnil trenutkov z Nušo Šebjanič, po katerih se je vprašal, kaj vendar počne: "Najlepšo punco imam na svetu in tule se z neko 18-letnico nekaj 'onegavim'." Povedal je, da ga je po tistem strašno pekla vest, upal pa je, da se bosta lahko z dekletom pogovorila.

Anji Malešič je prijateljica sporočila, da je neverjetno, da je prišla tako daleč in da je zelo ponosna nanjo. Predala ji je tudi pozdrave, ki so Anjo še bolj razveselili. Ines Dužić so pozdravili vsi, ki si jih je želela videti, manjkal je le njen brat. Vsi so ponosni nanjo in zanjo tudi navijajo. Čeprav jo pogrešajo, bodo z veseljem še malce počakali. Nika Trilerja sta razveselili njegova sestra Maja in mama. Maja je povedala, da misli nanj in seveda navija, da bi mu uspelo stopiti na zmagovalno stopničko. Željam sta se pridružila njegova prisrčna nečaka, pa tudi Boris Vidovič. Stanislav Travnikar je bil pomirjen ob novici, da je doma vse v najlepšem redu. Njegovi najdražji navijajo zanj, ker so mu še zapeli, pa je dobil toliko energije, da bi lahko kar poletel. Tamara Talundžić je jokala, še preden je zagledala svoje domače, predvsem hčerkico Tio. Tibro Baiee je pripravil motivacijski govor: "Gremo! Poglej, koliko si zdržala. Še čisto malo, še čisto malo, pa zmaga." Ko pa ji je Tia rekla, da jo pogreša, bi Tamara kar stekla k njej.

Prijateljica Anje Malešič icon-picture-layer-2 1 / 8

Žiga Mohar je povedal, da so bili zadnji dnevi na kmetiji zanj najtežji, saj je ostal sam proti volkovom. Sporočilo najdražjih mu je zato veliko pomenilo in mu dalo nov zagon. Tjaša Vrečič pa se je raznežila, ko je videla svojega zaročenca Marsela Kolariča. Povedal ji je, da jo zelo pogreša in da komaj čaka, da jo vidi: "Zelo, zelo te imam rad. Komaj čakam, da vidim te tvoje najlepše oči, da slišim tvoj glas, da te lahko stisnem." Morda pa se bo to zgodilo še pred koncem tekmovanja, kajti na posestvu se bodo prav kmalu zvrstili obiski.