Lepo slovo dobrodušne Karin, v hiši pa grd prepir

Mišja dlaka je odločala o zmagovalcu tedenske naloge in to je bila Ivanova družina. V areno sta morali Karin Štangelj in Danijela, ki ji je misel na otroka vlivala moči za boj. Med dvobojem pa je v hiši izbruhnil prepir med Ivanom in Majo.

Jutro pred dvobojem Ivanova družina je pogledovala proti sosedom in se šalila na račun njihovega hleva za koze. Ivan ga je primerjal s kioskom za prodajo kebaba. Aneta in Karin pa sta bili ponosni na delo svoje družine, njihov hlev se jima je zdel bolj lep in živahen. Aneta se je tudi potrudila, da je dvobojevalkama Karin Štangelj in Danijeli pripravila dober zajtrk, saj bo za eno izmed njiju zadnji. Pocrkljala ju je tudi Ivanova družina, kar se je Karin zdelo zelo prijazno. Maji pa so se odnosi v njeni družini zdeli zlagani.

Ivan znova slavil, veliko razočaranje za Denisa Družini sta hiteli, da bi dokončali še zadnje podrobnosti glede tedenske naloge. Karin se je jezila na Jana Zadravca, ki je preveč odžagal streho kozjaka. Upala je, da to ne bo vplivalo na Nadino odločitev. Gospodarica je bila ob prihodu zadovoljna, hlev Ivanove družine je ocenila s petimi zvezdicami. Bilo ji je všeč, ker so razmišljali izven okvirjev naloge, poleg tega so bili zelo natančni. Nada: "Ta kozjak v hiši je presegel vsa moja pričakovanja." Optimističen je bil tudi Denis, hlev je bil Nadi vizualno zelo všeč, poleg tega so inovativno uporabili dodaten material. Glavama družin je povedala, da je o zmagovalcu odločala dlaka, in to je bila Ivanova družina. Nada: "Težko mi je gledati Denisa, ki ima solzne oči. Eno dlako moram nekomu prilepiti." Za najbolj pridno ta teden pa je določila Aneto, ki je dobila dodatne zlatnike. Zanje je bila zelo hvaležna, z njimi pa bo razvajala celo družino.

Prepir v hiši V areni je Aneta potožila, da jim sosedje želijo ukrasti kravo. In prav medtem ko so čakali na začetek dvoboja, se je Ivanova družina podviga lotila znova. Misija jim tudi tokrat ni uspela. Sta se pa kasneje sprla Maja in Ivan, to pa zaradi tega, ker se je Maja želela okrepčati s salamo, kar pa glavi družine ni bilo všeč. Bil je mnenja, da če si bo vsak postregel, ko bo malo lačen, hrane ne bo dovolj do tržnice.

Danijela zmagovalka tokratne arene Karin in Danijela sta kot dvobojevalki iz poražene družine morali v areno in slednja se je odločila za dvoboj v spretnosti. V igri V vrtincu sta morali iz slamnatega labirinta v loncu prinašati vodo do posode na gugalnici. Danijela je bila pri tem bolj borbena, prva je napolnila posodo, tako da se je gugalnica prevesila in sprostila kroglo. Ta je razbila ploščo, pod katero je bil nož. Z njim je Danijela osvobodila kladivo, ki je viselo na vrvi, in nato razbila škatlo z izvijačem. Takrat je posodo z vodo uspelo napolniti tudi Karin. Danijela se je medtem že lotila vijakov, da bi odstranila leseno ploščo. Karin se ji je pridružila pri zadnji fazi dvoboja, a je bila Danijela hitrejša.

