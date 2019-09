Virtualni sprehod po Kmetiji

Novost letošnje Kmetije je tudi ta, da se lahko po posestvu in hiši sprehodijo tudi gledalci resničnostnega šova. Virtualni sprehod omogoča sprehod po glavni hiši, kjer bodo domovali letošnji tekmovalci.

Virtualni sprehod omogoča ogled glavne hiše, torej ogled jedilnice, kuhinje, kopalnice, zunanje prhe ter vseh treh spalnic - rdeče, zelene in modre sobe, v kateri bodo spali tekmovalci. V sobah so štiri enojne postelje in sedem zakonskih.

Virtualno pa se lahko sprehodite tudi po hiši za goste, kjer bodo obiskovalci Kmetije imeli vso udobje počitniške hiške, v kateri pa je tudi kamin. Poleg dveh foteljev v dnevni sobi, so na podstrešju še štiri enojne postelje.