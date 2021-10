Lina in Aljaž doživela hladen tuš

Aljaž in Lina očitno nimata več vsega pod nadzorom. Polona je izkoristila prednost, ki si jo je prislužila z uspešno opravljeno nalogo stricev iz ozadja, kar je privedlo do nepričakovanega preobrata. Tadeju je uspelo družino za trenutek povezati, Ambroža pa pestijo ljubezenske težave.

Priprave na predstavo so na Kmatiji (dogajanje si lahko že 24 ur pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO) v polnem teku. Tadej je napisal besedilo skupinske pesmice, ki naj bi jo zapeli po predstavi. Aljaž je bil nad besedilom navdušen in Tadej se nadeja, da bi to lahko postala nova himna. Na drugi strani posestva so dekleta razglabljala glede scenografije za predstavo. Lina si je zamislila svojo različico in Karin vsakič, ko je ta spregovorila, skušala utišati. Vztrajala je, da bosta s Tjašo naredili, kot sta se zmenili, kar Karin ni bilo všeč. Linino odgovarjanje jo je spravljalo ob živce. Nina je na hitro podala svoje mnenje, večinoma pa vseeno modro molčala. Napetost med tekmovalci je z bližanjem časa za glasovanje o drugem dvobojevalcu postajala vse večja.

icon-expand Kmetija FOTO: POP TV

Vest o napetosti med člani družine na posestvu je dosegla tudi hišo v gozdu. Jan, Stanka in Ambrož so začeli taktično razmišljati o tem, koga si želijo v svoji družbi. Ambrož je bil jasen – želi si, da pride Romana, saj jo vidi kot močno in sposobno. "Če bo prišla Lina ali Tjaša, v sobi ne bosta spali. Ker z mano v sobi katerakoli ne more spati," je bil odločen Jan. Nesporazum s Polono skrhal vez med Nino in Ambrožem Nina in Romana sta odnesli zajtrk Ambrožu, ki je pri ograji čakal že kar nekaj časa. Izročili sta mu zajtrk, ki sta ga pripravila Mattia in Polona. Ambrož je pričakoval Ninin objem, a je ob srečanju doživel hladen tuš. Nobene posebne topline ni začutil in prevzel ga je čuden občutek. Ko sta odkorakali od ograje, sta tudi Nina in Romana ugotavljali, da vse ni bilo v redu. Predvidevali sta, da ga nekaj muči. Kot je zaupala Nina, sta se z Ambrožem sporekla. Polona je namreč Nini rekla, da ji je Ambrož obljubil, da jo bo dal za glavo družine, če bo izpadel. Nina je to preverila pri Ambrožu, ki je vse skupaj zanikal, to pa je Nino razjezilo.

Trgovanje z glasovi Mattia je zaupal, da je poizvedoval, kako bo kdo glasoval in da klan želi glasove podeliti Romani. Karin si želi, da bi v areno poslali Aljaža. Majda se ni želela opredeliti. Polona je Tilnu zaupala, da želi moški dvoboj, saj s tem zaščiti sebe. Mattia je ugotovil, da so že večinoma vsi razkrinkali Aljaža in da jim njegov način obnašanja ni všeč. Napeto glasovanje Na posestvo je prišla Natalija in napočil je čas za glasovanje o prvem dvobojevalcu. Še prej pa je Aljaža zanimalo, kakšne so posledice, če se z Lino združita v eno osebo. Po Natalijini razlagi sta se odločila, da nadaljujeta kot dve osebi.

Polona se je odločila izkoristiti prednost, ki si jo je zaslužila z uspešno opravljeno nalogo. Iz žepa je potegnila črn kamenček in utišala glas Aljaža. Polona je glasovala za Aljaža, Tilen Romani, Anže tudi. Romana je kamenček postavila pred Aljaža, Mattia in Tadej prav tako. Majda je kamenček postavila pred Tadeja, Karin ga je zakotalila pred Aljaža. Tjaša se je zmedla. Bila je povsem presenečena nad vmesnim izidom in ni se znala odločiti, za koga bi glasovala. Naposled je kamenček le dala Romani, kot se je dogovorila z Ginom, Aljažem in Lino. Gino je tudi sledil in kamenček položil pred Romano, Nina pred Aljaža, Lina je dala kamenček Romani, Franci Romani - s tem pa je poskrbel za izenačenje med Aljažem in Romano.

Glasovanje je bilo treba ponoviti – tokrat so izbirali med Romano in Aljažem in pokazalo se je, da Aljaž le nima več take podpore, kot je menil. S sedmimi kamenčki je prvi dvobojevalec postal Aljaž. Jeza Aljaža in Line Po glasovanju je iz Line in Aljaža vrelo. Nista se mogla sprijazniti s tem, da je Aljaž dobil največ kamenčkov. Jezo sta stresala na Majdo, se prerekala s Polono, pritisk sta dvignila tudi Karin. Romana je medtem nesla hrano Ambrožu. Zaupala mu je nekaj podrobnosti o glasovanju in privabila nasmešek na obraz Ambroža. Romana mu je povedala še, da komaj še prenaša sotekmovalce in umazano igro, ki jo igrajo. Tudi Ambrož je opazil, da je Romana videti izčrpana. Dal ji je nekaj toplih nasvetov.

Da je Aljaž prvi dvobojevalec, je podkurilo štiriperesno deteljico. Tjaša dvomi, da je Aljaž dovolj močan, da koga premaga, Gino pa si tudi ne želi ravno v dvoboj. Na drugi strani so Jan, Stanka in Ambrož napovedali, da bo Aljažu, če slučajno pristane pri njih, trda predla.

Polona in Mattia sta delala načrt, koga poslati v dvoboj. Odločena sta le eno – zaščititi je treba Tadeja, saj je Aljaž Mattii namignil, da želi v areno poslati njega. Na drugi strani se Gino boji, da nameravajo člani družine v areno poslati njega. In niti se ne moti – tudi dekleta so se nagibala k temu, da bi v areno poslala Gina. Razen Tjaše, ki si želi Gina zaščititi in je začela kovati načrt z Lino.

icon-expand Kmetija FOTO: POP TV

Nina in Ambrož se spreta Ambrož je želel z Nino razčistiti konflikt glede Polone. Nina je vztrajala pri svojem, Ambroža pa je jezilo, ker mu ni prisluhnila in mu ne verjame. Nino je po drugi strani jezilo, ker se Ambrož ni želel pogovarjati z njo in sklenila je, da ne želi več govoriti z Ambrožem. Tadej je zvečer članom družine pokazal svojo pesem, ki naj bi jo zapeli na predstavi in s tem vse navdušil. Ko so peli, je bil en redkih trenutkov, ko so se čutili povezane. A kmalu jih čaka novo glasovanje – o drugem dvobojevalcu. Bodo še vedno čutili povezanost, kakršno so začutili ob prepevanju pesmi? Koga bodo poslali v areno in kako se bo razpletel spor med Ambrožem in Nino?

icon-link Kmetija FOTO: POP TV