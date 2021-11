Lina in Aljaž z žaljivkami nad Tjašo, njenim spletkam ne bo konca

Tehtnica se je prevesila na drugo stran in Aljaž in Lina iz tedna v teden izgubljata svojo moč in vpliv. Dogajanje lahko spremljate tudi na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

Tjaša je z nagovarjanjem drugih članov družine in krajo Lininega rdečega kamenčka že dokazala, da je pripravljena v boju za glavno nagrado storiti marsikaj. Lina bo očitno komaj po glasovanju odprla oči in z Aljažem bosta s težavo sprejela dejstvo, da ju je na prvi pogled naivna Tjaša pretentala.