Lina niti ne skriva: 'Seveda sem žleht!'

Kmetija – oddajo si lahko ekskluzivno pogledate na VOYO že 24 ur pred predvajanjem na televiziji – je ovita v tančico skrivnosti in spletk. Na dan prihajajo bolj in manj umazane taktike tekmovalcev. V pogovoru s Karin in Tjašo bo Lina mirno priznala: "Valda, da sem žleht. Tu sem, da zmagam. Misliš, da bom koga prosila, naj tukaj ostane? Meni je lažje, če greš ti ven!" Tjaša in Karin bosta le poslušali, Lina pa bo pred kamero iskreno spregovorila tudi o tem, da z Aljažem že dalj časa kujeta plan, kako se znebiti Ambroža.