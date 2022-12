Linino pismo Aljažu: Upam, da še nisi pozabil name

Aljaž se je prvi razveselil obiska svojih najdražjih in pisma svoje drage Line. Gledalci so tako lahko spoznali njegova starša, brata in prijatelja ter izvedeli, da je Aljaž tudi doma izredno delaven in vedno pripravljen priskočiti na pomoč, predvsem pa samostojen in z veliko željo, da bi z Lino ustvaril družino.

Gospodarica Nada je polfinalistom za uspešno opravljeno nalogo obljubila prav posebno nagrado, nagrado za dušo. To so bili obiski njihovih najdražjih in Aljaž je kot kmet tedna na vrsto prišel prvi. Na posestvo so prišli njegova starša, njegov brat in prijatelj. Mama Bojana je povedala, da Aljaža že zelo pogrešajo: "Se mi zdi, kot da ga ni že pol življenja doma."

icon-expand Od leve proti desni Aljažev brat, starša in prijatelj. FOTO: POP TV

Bojana se prav dobro spominja, da so si gledalci med prejšnjo sezono Kmetije o njem ustvarili zelo slabo mnenje. Bojana: "Govorili so, da je nekulturen, nevzgojen. Samo mi vemo, da je fant fajn, vzgojen, priden za delo in priden, ko je treba komu pomagati, in to mi je všeč."

Aljaž je dodal: "Preden smo šli na kmetijo, mi je mami rekla: "Daj, drži ta svoj jezik za zobmi, pa ne govori ves čas nekih neumnosti, pa ne pljuvaj drugih, ker na koncu nimaš nič od tega." Res je, da nimam nič od tega, ampak ko dam take stvari ven iz sebe, se počutim bolje."

icon-expand Mama Bojana je ponosna na svojega samostojnega in delavnega sina. FOTO: POP TV

Ko je odšel, se je mama kot mama večkrat spraševala, kje je njen sin, kako je, kje spi ali ga zebe in ali mu je toplo. Aljaž: "Moja mami je v bistvu zelo zaščitniška, me hoče malo ujčkati, ampak se ne pustim. Za to ima lahko mojega starejšega brata, če ga hoče, jaz hočem biti samostojen, se pokazati, da mi ni problem živeti, mi ni problem iti v svet. Lepo, da je skrbna in materinska, ampak pusti me pri miru." Aljaž je svojim ljubim gostom razkazal šotor in hlev, v katerih je določen čas prebival. Njegov brat je povedal, da sam ne bi mogel spati v hlevu. Jaka: "Aljaž je bolj hraber od mene, jaz se po moje ne bi tako matral, kot se on na tej kmetiji."

icon-expand Aljaž med prebiranjem vrstic, ki jih je zapisala njegova Lina. FOTO: POP TV

Bojana je bila zelo vesela in potolažena, da je lahko videla svojega sina. Tako bodo tudi lažje zdržali do konca tekmovanja, je pojasnila. Preden je odšla s posestva, pa je Aljažu izročila pismo njegovega dekleta Line. V njem je njegova draga napisala: "Poglej, kako daleč si prišel, neverjeten si! Upam, da še nisi pozabil name in da se tvoj srček še vedno pogreje ob misli name. Upam, da na kmetiji ustvarjaš eno prelepo zgodbo, ki jo boš lahko pripovedoval najinim malim štručkam." Zaljubljeno je ponovil, da vsekakor načrtuje poroko: "Potem bi pa imel še otroke, še en tak majhen pajac Aljaž bo prišel, pa en pajac Lina in to bo ... uf."

