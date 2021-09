Ljubezenske drame in nepričakovan izid glasovanja o drugem dvobojevalcu

Dominik je postal prvi dvobojevalec, kar je njegovo Niko posebej užalostilo. Temu primerno sta se tudi vedla naslednjega dne, Aljaž pa se je moral znova soočati s spogledovanji med drugimi člani družine in njegovo Lino. Med glasovanjem o drugem dvobojevalcu je prišlo do nenadnega preobrata in v areni se bo z Dominikom bojeval nekdo, ki tega sploh ni pričakoval.

Razkriti, da sta par ali ne? To je zdaj vprašanje Lina Aljaž sta že iskala novo taktiko. Aljaž je predlagal, da razkrijeta svojo skrivno nalogo. A Lina se ni strinjala, saj je prepričana, da bo tako le še huje. Aljaža je obnašanje Line začelo spravljati ob živce. "O tebi sem dobil toliko podatkov! Ambrož, Jan … vsi! A si kdaj rekla komu, da ti kaj ne paše? Nič!" je bil jezen. Ljubosumje je vse večje.

icon-expand Nika in Dominik FOTO: POP TV

Dominik se je na drugi strani boril s tem, da so ga izglasovali za prvega dvobojevalca. Odločil se je, da ne bo delal nič. Enako odločitev je sprejela tudi Nika. Prepričana sta, da je njuna edina rešitev skrinjica. "Samo danes imamo še čas, da jo odklenemo," sta ugotavljala in se spomnila, da so v mizo vgravirane številke. Bi to lahko bila šifra? "Imava to!" sta se bodrila. "Računam, da je to imuniteta, ki me bo pripeljala v finale," je upal Dominik. Eni imajo razlog za veselje, drugi pač ne … Medtem ko je Dominik prekopaval posestvo, se je moški del članov družine ukvarjal z gradnjo kašče. Veselje ob tem, ko so jo dokončali, je bilo nepopisno.

icon-expand Pogovor med Tjašo in Ginom. FOTO: POP TV

A zvečer vsem ni bilo do veselja. Gino se je pogovarjal s Tjašo in ji zaupal, da se boji, da bi ga Dominik izbral za drugega dvobojevalca. "Mogoče mi je zameril, ker smo se bolj povezali in bi pričakoval, da bom izbral Aljaža," je dejal. Tjaša ga je bodrila in videti je, da sta drug v drugem našla zaveznika. Nika in Dominik sta še vedno taktizirala in iskala še dve številki – eno je Dominik našel v gozdu in prepričan je, da sta na dobri poti do tega, da odkleneta skrinjico. Tilen bi Tjašo imel zase "Danes je vzdušje bolj veselo," je ugotavljala Stanka, nato pa opazila, da za mizo ni Nike. Franc jo je pustil spati malo dlje, ker je bila dan prej bojda zelo pridna. Fantje so se že lotili molže. Tilen se je izkazal za pravega mojstra molže. "Če nam krave odpeljejo, bom pa Tjašo pomolzel," se je pošalil.

Naloge opravljene, Dominik pa se je zlomil Glava družine Franc je ponosen na delo članov družine. "V enem dnevu narediti tako kajžo, naj mi kdo pokaže to," ni skrival veselja. Članice družine so medtem čistile hišo. Nika in Dominik sta se medtem pogovarjala na opazovalnici. Nika je grozila, da bo razkrila skrivno nalogo, sicer pa se oba nagibata k temu, da bi šla oba domov. "Če grem v hišo z odpadniki, bodo vsi nastradali, hrane ne bo … hrano bom dal kravam, da jo požrejo … Če bomo pocrkali, bomo pocrkali," je dejal. Nika ga je tolažila, da bo poskrbela zanj v vsakem primeru. A Dominik se je zlomil. "Z delom ne bom zmagal. Jaz bom zmagal v areni."

icon-expand Drugi dvobojevalec je pravo presenečenje. FOTO: POP TV

Kdo bo drugi dvobojevalec? Na posestvo je prišla Natalija in napočil je čas za glasovanje, kdo bo drugi dvobojevalec. Glasovanje je tokrat potekalo le med moškimi člani družine, varen je bil le Franci kot glava družine, saj mu klobuk daje imuniteto. Tilen je podaril kamenček Anžetu, Jan Ambrožu, Romana prav tako. Gino ga je podaril Janu, Aljaž Ambrožu, Stanka prav tako. Lina je dejala, da se je z Ambrožem preveč povezala, zato ga je podarila Janu. Tjaša ga je dala Anžetu, Anže Janu, Majda pa se je odločila zaščititi 'novoselce' in dala kamenček Tilnu. Dominik je kot prvi dvobojevalec izbral Jana. Nika ga je prekotalila pred Jana, Karin Tilnu, Maria Ginu, Ambrož Janu, Franci pa Aljažu, češ da sta 'kamerada'. S šestimi kamenčki je drugi dvobojevalec postal Jan, ki bo lahko odločil vrsto dvoboja: moč, spretnost ali znanje. Kaj od tega bo izbral?

icon-expand Aljaž je spretno prekinil dogajanje med Ambrožem in Lino. FOTO: POP TV

Ambrož si je naložil Lino Natalija se je poslovila in življenje na kmetiji se je nadaljevalo. A ne tako, kot bi si Aljaž želel, saj je takoj po glasovanju Ambrož na ramo naložil Lino in jo odnesel prek travnika. "Ambrož potrebuje objeme, bližino, očitno mu oddajam dobro energijo," je ugotavljala Lina. Aljaž je hitro pristopil in načel pogovor z Ambrožem ter prekinil dogajanje med njim in Lino. Jan je bil nad odločitvijo članov družine presenečen, a je prepričan, da bo zmogel. "Že po treh dneh se vidi, kdo je v redu tukaj. Izzive imam rad, zaradi tega sem prišel sem," je komentiral Jan. "Greš not, daš vse od sebe in to je to," ga je bodrila Tjaša.

icon-expand Člani družine bodrijo Jana. FOTO: POP TV

Nenadoma so člani družine zaslišali zvonjenje ure – ugotovili so, da se ura skriva v leseni skrinji. A šifre, da bi skrinjo oklenili, ni našel še nihče. Jim jo bo uspelo odkleniti? Ne zamudite novih spletk, novih dogodivščin in zapletov na Kmetiji jutri ob 21.00 na POP TV ali že danes na VOYO.

icon-expand Iz skrinjice so zaslišali zvonjenje ure. FOTO: POP TV