Lucija deležna očitkov, ker je na dvoboj izzvala 'prijateljico'

Lucija Kolar je po tehtnem razmisleku za drugo dvobojevalko izbrala Damjano in s tem šokirala člane družine. To pa ni bilo edino neprijetno presenečenje zanje.

Adrijani prepovedali vstop v kuhinjo, a prepozno Adrijani so se tresle roke, ko je prišla na posestvo, da bi opravila skrito nalogo. Z izgovorom, da se želi preobleči, je šla v spalnico članov družine, kjer je Sara hranila in sušila testenine, in v vrečke nasula sladkor. Bila je zadovoljna s svojim uspehom. Medtem pa je Bojan opozoril Tanjo, kaj namerava Adrijana. Glava družine je pohitela v kuhinjo, in ko je zagledala Adrijano, ji je prepovedala vstop v kuhinjo. Odpadnica je vse skupaj odločno zanikala, člani družine pa niso vedeli, da ji je že uspelo priti do testenin.

Adrijana pobesni zaradi izdajstva Rene je spraševal Bojana, kako so lahko člani družine izvedeli za Adrijanine namene, a se je izgovoril, da nima nič s tem. Rene mu ni verjel na besedo, saj je videl, kako je Tanja po pomenku z njim odhitela v kuhinjo. Tudi Adrijana je izvedela, da je bil izdajalec Bojan. Bila je besna: "Ubila bi ga, če bi ga imela pred očmi." Zdelo se ji je nepošteno, ker mu je sama, ko je moral ukrasti zvezek, krila hrbet. Družini je potožila, da jim neprestano meša štrene. Napovedala je, da se bo soočila z njim.

Lucija na presenečenje vseh izbere Damjano Lucija je premišljevala in poizvedovala, katero tekmovalko bi izzvala na dvoboj, na koncu pa se je odločila za Damjano. Sare ni hotela izzvati, da družini ne bi vzela tako pomembnega člena in se ji zamerila. Bala se je tudi Marjaninega znanja in Božidarine moči.

Damjana je bila šokirana, počutila se je, kot da bi dobila nož v hrbet. Tudi Tanji se Lucijina poteza ni zdela poštena, saj Damjani ni dala možnosti, da se pripravi na dvoboj, poleg tega naj bi bila njena prijateljica. Lucija je zajokala, branila se je, da na posestvu ne moreš zaupati nikomur, niti najboljšim prijateljem. Spomnila je, da je tudi Damjana kamenček namenila njej in jo tako pomagala poslati v areno.

Sara Rutar na tapeti Božidara in Marjana sta imeli v zobeh Saro, zmotilo ju je, da si je pripisovala preveč zaslug za kuharski del naloge. Marjana se je spraševala, kako dobra kuharica je v resnici, ko pa so vsi shujšali. Motilo jo je tudi, da se ji toliko tekmovalcev prilizuje. Božidara je ocenila, da so na posestvu še bolj sposobne kuharice od zmagovalke šova MasterChef Slovenija.

‘Lahko se tudi midva malo podrgneva’ Tanja je članom družine čestitala, ker so tako hitro postavili kozolec. Napovedala je, da če naloga ne bo opravljena, ga bo razpolovila z motorno žago. A so kozolec morali še prebarvati, pri tem pa je Jan pobarval še Božidaro, druga je bila na vrsti Tanja, ki mu je vrnila milo za drago. Ko mu je glava družine obljubila, da mu bo zdrgnila natikače, ki so bili popackani z barvo, je povedal: "Lahko se midva tudi malo podrgneva."

Lucija išče tolažbo v hlevu Lucija se je zatekla v hlev po tolažbo k Žuži. Počutila se je osamljeno, nezaželjeno, zaupati ni mogla nikomur. Zavedala se je, da je to samo igra, da pa bi morali biti tekmovalci pošteni in človeški, še najbolj jo je razočarala Tanja Balabanić.

Marjana odkrila sladkor na testeninah Marjana je zvečer odkrila, da je v vrečkah s testeninami sladkor. Tanja se je jezila na odpadnike, ki se po njenem mnenju delajo norca iz hrane. Sara pa je dodala: "Tisti, ki je to naredil, naj ga bo sram."

