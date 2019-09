Lucija: Kot da bi sama sebi zarila nož v srce

Ta petek se nam obeta prvi moški dvoboj v letošnji sezoni Kmetije. Prvi dvobojevalec je Denis Šajher Kovačič , ki mu je glas med drugimi namenila tudi Lucija Kolar . Slednja goji simpatije do prvega dvobojevalca, zato je med izborom zajokala. Na vprašanje Natalije Bratkovič , ali je bolj poslušala svoje glavo kot srce, je odgovorila: "Itak, saj moram tudi na sebe gledati."

Borut Gregorič je komentiral, da je Lucija doslej gojila čustva do treh moških, tudi do odpadnika Reneja, ki ga sploh ne pozna, zato se mu je njeno jokanje zdelo smešno. Jan Klobasa pa je mnenja, da Lucija sploh ne ve, kaj hoče: "Jaz ne razumem, kakšna je to ljubezen. Če ti je nekdo všeč, mu pač ne daš kamenčka."