Lucija ne skriva, da si želi moške družbe

Najmlajši tekmovalki letošnje Kmetije sta v oči padla postavni Luka Lampret in bradati Denis Šajher Kovačič. Odkrito si je zaželela njune družbe v spalnici in to, da ima Luka dekle, je niti najmanj ne moti.

Lucija Kolar iz Loč pri Poljčanah je velika oboževalka Kmetije in se je takoj, ko je postala polnoletna, prijavila k sodelovanju. V svoji predstavitvi je razkrila, da je pripravljena na ljubezensko avanturo, in že med hojo do posestva smo se lahko prepričali, da je res tako. Izvedeli smo, da je samska in da ji je v oči padel mladi, postavni Luka Lampret.

Lucija (levo) želi imeti moškega v spalnici FOTO: POP TV

Ko si je skupaj s člani družine ogledovala notranjost posestva in ugotavljala, kje bo spala, ga je kar naravnost vprašala, zakaj je samski. Povedala je, da se ji zdi zelo simpatičen in zabaven, in si ga želi imeti v svoji spalnici. To, da je že zaseden, je ne moti. Lucija samozavestno: "Vsako prikolico se da izklopiti." Poleg njega ji je všeč tudi glava družine Denis Šajher Kovačič, tudi on bi bil po njenem mnenju dobra moška družba. A pozneje se je izkazalo, da bodo vsaj na začetku v njeni spalnici samo ženske, kar ji ni bilo niti najmanj po godu. Lucija: "Nimam niti za gledat nič, kaj šele da bi se kaj naredilo." Damjano Tomažin je njeno negodovanje razjezilo: "Samo to ti gre po glavi."

Luka ima 'prikolico', ki bi jo Lucija odklopila FOTO: POP TV