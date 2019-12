Lucija o izgubi sotekmovalke in prijateljice: Srce noče sprejeti, kaj se dogaja

Lucija Kolar Lipovšek pravi, da je zgodba z Denisom Šajherjem Kovačičem zaključena. Ponosna je, ker je šovu Kmetija spoznala samo sebe, žar v očeh pa so zameglile solze zaradi izgube sotekmovalke in prijateljice Ksenije Sešel.

18-letna Lucija Kolar iz Loč pred kamerami resničnostnega šova Kmetija ni skrivala simpatij, ki jih je gojila do Mariborčana Denisa Šajherja Kovačiča. Naklonjena mu je bila še vse do vrnitve na posestvo, ko je dokončno spregledala in uvidela, da iz te moke ne bo kruha. Pravi, da je poglavje Denis zaključeno, ostajajo pa samo "res lepi spomini". Lucija: "Ni me sram ali pa žal za nobeno stvar. Spoznala sem samo sebe in na to sem zelo ponosna." Dodaja še, da je šla naprej, da pa nove simpatije zaenkrat še ni na obzorju.

Prerojena Lucija FOTO: osebni arhiv

Spominja se tudi, da je bila zaradi vrnitve na posestvo po tako dolgem času precej na trnih, a ne zaradi Denisa. Lucija: "Razlog za to je bilo vsekakor dejstvo, da res nerada izbiram strani. Tega nikoli nisem marala. Naloga porote pa je bila ravno to. Jaz bi dala nagrado vsem, zame so vsi zmagovalci." Zato je domov odšla povsem mirna: "Ker, hvala bogu, ni bilo nič v mojih rokah in sem enostavno vedela, da se bo porota odločila kot je prav."

Od 'ljubezenskega trikotnika' z Denisom je ostalo lepo prijateljstvo s Saro Rutar FOTO: osebni arhiv

Tekmovalci so na posestvu prebrali tudi vrstice, ki jim jih je namenila Ksenija Sešel. Lucija še vedno ne more doumeti, da je njihova borka izgubila boj z boleznijo. Lucija: "Oh, moja Ksenija. Iskreno. Zelo me boli. Solze tečejo in tečejo. Srce noče sprejeti, kaj se dogaja. Na nek način čakam, da mi pošlje sporočilce: "Lubika moja, rada te imam", ampak se po drugi strani zavedam, da tega nikoli več ne bom prebrala ali slišala. Vem pa, da je na boljšem, brez bolečine. Ampak sploh ne morem dojeti. Zame je prava borka, ker vem, da se je borila do konca. Kot zmeraj. Tako kot se je ona borila, se bom še naprej borila jaz za njo! Da bo lahko ponosna name."