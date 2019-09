Lucija osvajala mišičastega Reneja

Medtem ko je pomival posodo, mu je posvetila vso svojo pozornost in kup zaljubljenih pogledov. Lucija: "Pa obvladaš ti to drgnjenje?" Rene je bil hladen: "Ne vem, verjetno. A ti ne?" Lucija: "Ne, jaz sem še malo premlada. A bi me naučil?" Rene je glasno podvomil v to, da ne zna pomivati posode, a je prav dobro vedel, da v mislih ni imela dotičnega opravila.

Toda Lucija se ni pustila kar tako odgnati. Zanimalo jo je še, če kaj trenira, nato pa pohvalila njegovo brado in dodala, da ji je všeč tudi Denisova. Brada, namreč. Lucija: "Da malo pika."