Lucija podvomi o Renejevi moškosti

Četudi en kamenček ne bi spremenil ničesar, se je odpravila v gozd. Ker je pristopila jezno in z grabljami v rokah, se je Rene kar ustrašil, a je orodje vrgla na tla in ga vprašala: "Kaj te z leve ali desne?" Rene se je nato začel izgovarjati, da ne more vplivati na odločitve drugih odpadnikov, kar pa je ni pomirilo. Lucija: "Kakšen moški je to, da ne more ene punce obrniti z besedami, pa jo pregovoriti?" Rene: "Jaz nimam vpliva na nikogar." Lucija: "Očitno si ga imel na mene, da si dobil liter mleka."