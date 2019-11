Luka besen, za svoj neuspeh krivi Jana

Denis Šajher Kovačič je za svojega nasprotnika v areni izbral Luko Lampreta, ki je tako neuspešno opravil skrito nalogo. Svojo jezo je stresal na Jana Klobaso, ki naj bi bil krivec za to, da ni dobil dragocenega namiga.

Denis izzove Luko, ta se jezi na Jana Natalija Bratkovič je napovedala, da bo Denis Šajher Kovačič sam izbiral svojega nasprotnika. Vsak tekmovalec je imel možnost, da pove, zakaj naj ne izzove njega. Tom: "Če hočeš domov, me vzemi." Vsi ostali tekmovalci so bili manj drzni in so odločitev prepustili njemu. Izbral je Luko Lampreta, ki je s tem neuspešno opravil skrito nalogo, zaradi česar je bil razočaran še bolj, saj je zapravil namig. Jezil se je na Jana, ki je silil vanj in mu onemogočil, da bi uspešno opravil skrito nalogo. Denis je pojasnil, da ga je izbral zanalašč, ker je sumil, da ima skrito nalogo. Obenem v njem vidi tekmovalca, ki ga bo najlažje premagal v areni.

Luka potoži Denisu Glasniki stricev iz ozadja so dobili vabilo na posestvo. Trojica je bila razočarana, ker je Danijel vsem dal vedeti, da jih pozna. Luka je tuhtal, zakaj so glasniki sploh prišli, in se obremenjeval z mislijo, da se vsi tekmovalci pretvarjajo. Denisu je potožil glede Jana: "Dela se, da mu je mar za nas, v bistvu pa mu je čisto vseeno." Denis je v tistem trenutku obžaloval, da ni izzval Toma Zupana.

Denis se izda Denis je izvedel, da je Tom našel njegov listek z namigom. Odločil se je, da bi bilo dobro združiti moči, da bi rešili skrivnostno sporočilo. Nato pa se je Denis izdal, da ima tudi Tomov namig. Tom: "Sumil sem ga, nisem bil pa čisto prepričan, še dobro, da se je zagovoril."

Kregane črne ovce Glasniki so svetovali vsakemu tekmovalcu posebej in zaslišali tri črne ovce, medtem ko je Luka izvedel samo to, da ni opravil skrite naloge. Sabina je kregala Danijela, ker je vse razkril tekmovalcem. Izgovoril se je, da je prvi vse povedal Tom, a za Sabino to ni bilo opravičilo. Podobno je Miha povedal Tomu, ki ni imel pravega pojasnila za svoje ravnanje.

Denis v prednosti? Denis je bil edini, ki je skrivnosti obdržal zase, zato se mu je obetala dodatna pomoč Denisa Toplaka. Pomoč sta dobila tudi Tom in Danijel, toda v obliki napotka, da se morajo črne ovce povezati, da pa mora to ostati skrivnost.

Sestanek brez konkretnega dogovora Danijel je takoj po posvetu s Sabino sklical vse črne ovce. Med čakanjem na začetek sestanka pa je Denis šel iskat njegov namig in ga tudi našel. Dobil je vse črke, ki so mu manjkale, in sklenil, da potemtakem ne potrebuje nobene pomoči. Kljub temu se je udeležil sestanka črnih ovc, a je bil zadržan. Na koncu so vsi zadržali svoje namige zase. Denis je še predlagal, naj počakajo na konec arene.

Denis Toplak navdušen Denis Toplak je bil navdušen nad tem, kako se je Denis Šajher Kovačič lotil igre. Svetoval mu je še, naj naredi vse, da ga Luka v primeru poraza imenuje za glavo družine. Dvobojevalec se je odločil, da bo dobro izkoristil čas, ki ga bo z nasprotnikom preživel v kajži.

