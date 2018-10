Luka in Franko sta Salome zaplesala striptiz

Salome je kot gostja turistične kmetije dobila prav posebno obliko zabave. Tekmovalci so ugodili njeni želji, ki jo je zaupala Mihi – zaželela si je moškega striptiza. Luka in Franko sta se s predlogom strinjala in Salome prijetno presenetila.

Tekmovalca Luka in Franko razvnela Salome FOTO: POP TV "Kdo pa ne bi užival zraven dveh mladeničev, ki skačeta okoli tebe, top!" je komentirala Salome in dodala: "Odlično!" Gostjama Nataši in Salome so najprej zavezali oči, ju posedli na stol in nato sta mladeniča v spodnjicah začela s plesom. Zamujene oddaje vas čakajo na VOYO. Sabina se je sicer čudila in povedala, da je prvič videla moški striptiz, Miha pa ni skrival navdušenja: "Jaz mislim, da bo marsikatera gledalka pa tudi kakšen gledalec bil rad na mestu Salome. Tudi jaz sem si tega zaželel, sploh pa, ko se dva tipa drgneta ob tebe – kdo se bi tega branil?" In Salome? Skrbelo jo je za njeno zdravje: "Jaz sem v menopavzi, pazite na moje srce!" Kmetija