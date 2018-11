Luka iz Kmetije po Nadiyi Bychkovi obupal

Luka Serdinšek Betlehem, ki smo ga spoznali v letošnji Kmetiji, je kar 13 let treniral standardne in latinsko-ameriške plese. Med soplesalkami, ki jih je zamenjal je bila tudi Nadiya Bychkova – plavolaska, ki je v Slovenijo prišla iz Ukrajine in naši državi priplesala kar nekaj bronastih, srebrnih in zlatih priznanj.