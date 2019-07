Luka s Kmetije sveže zaljubljen: po ločitvi že zaroka

Čeprav se je po končani Kmetiji pisalo, da naj bi se Luka zapletel s sotekmovalko s Kmetije, kar je zanikal, se je kasneje vseeno ločil."Z ženo sva se sporazumno razšla konec lanskega leta," je za 24ur.com povedal Ljubljančan, ki je sveže zaljubljen v Suzano Zeković , organizatorko Miss Bikini in nekdanjo Miss Universe. "Preko prijateljev sva se spoznala na neki zabavi in mislim, da je že takrat preskočila iskrica, a nekaj skupnega se je začelo šele februarja, marca."

Ne samo nova ljubezen, obeta se tudi poroka

Ker je Suzana na Instagramu objavila fotografijo prstana, smo Luko vprašali, ali to pomeni, da sta zaročena. Predvidevanja je potrdil in z nami delil celo datum in kraj, kjer se bosta poročila: "Poroka bo drugo leto julija v dvorcu Rakičan v Prekmurju."Za dvorec sta se odločila, ker Suzano na ta kraj vežejo prav posebni spomini: "Suzana je bila tam rojena, zato sva takoj, ko sva prišla tja, vedela, da je to to."

Dodal je, da ga je Suzanina družina lepo sprejela in da sta postavno Prekmurko spoznali tudi njegovi hčerki:"Ja, sem ju že spoznal s Suzano in moram reči, da so se dekleta zelo lepo ujela. Hčerki jo imata zelo radi."