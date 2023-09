Luka izglasovan za dvobojevalca, moral se je razkriti in posloviti

Potem ko je družina v hlevu za drugega dvobojevalca izglasovala Luko Jurena, se je novinar moral razkriti in posloviti. V dvoboj z Nejcem Hočevarjem bo zato v primeru poraza pri tedenski nalogi moral Kristijan Kozole, z Anjo Malešič pa Maja Pavlovič.

Anja se odloči za pomoč družini, Nejc za torto Nejc Hočevar in Anja Malešič sta bila prejšnjič postavljena pred dilemo. Odločala sta se med torto in pomočjo, vezano na del tedenske naloge, ki bi njuni družini morda pripeljala do zmage. Anja se je odločila za pomoč: "Tako ali tako bom jaz v kajži in posledično bom tudi v areni, če ne bomo dobro naredili. Mislim, da sem se prav odločila." Nejc je razmišljal drugače: "Družina se me hoče znebiti. Zakaj bi ji pomagal?" Ko se je mastil s torto, je še povedal: "Z Lukecom greva v dvoboj, ampak tole je vredno vsakega grižljaja."

Samozavestni Tim in sumničavi Kristijan Izzivalci so v Kmečkem listu lahko prebrali, da vsi prebivalci šotora njegovega zaprtja ne bodo preživeli. Iz članka: "Kot so nam povedali zanesljivi viri, naj bi skupaj s šotorom s posestva odšla dva izmed štirih, kar dva pa naj bi se na posestvo vrnila." Tim Novak je bil prepričan, da mu bo uspelo, saj je najbolj spreten, močan in ima največ znanja. Kristijan Kozole pa je bil na podlagi drugega članka v Kmečkem listu skoraj 100-odstotno prepričan, da je novinar pod krinko Luka Juren. Pojasnil je, da je vse od arene, v kateri se je kot novinarka razkrila Sara Bajec, sumil, da je novinar tudi v njegovi družini.

Luka se razkrije in poslovi Luka je ta dan dobil pismo, v katerem je pisalo, da bo dobil odpoved, če bo izbran za drugega dvobojevalca. Ko je napočil čas za glasovanje, je hitro postalo jasno, da je na tapeti prav on. Dobil je kamenčke Mateje Šereg, Patricije Virant in Kristijana Kozoleta. Nejc je kamenček namenil Kristijanu, Nuša Maloprav in Suzana Bajrić pa spet Luku. Ta je kamenček namenil Kristijanu. David Peter Sekirnik je bil na vrsti zadnji, glasoval je za Luko, ki bi postal drugi dvobojevalec, če ne bi bil novinar pod krinko. Luka je člane svoje družine presenetil s svojim razkritjem: "Jaz sem ravnokar izgubil službo. Jaz sem tisti novinar, ki je pisal sočnosti, razkrival skrivnosti za Kmečki list. To delo je bilo zelo zelo težko, zelo razburljivo in istočasno nepozabno. Meni je bilo vseeno v čast in veselje z vami sodelovati." Pozneje je še dodal: "Ne pozabite, Kmetija je polna presenečenj in verjemite, še se vidimo."

Kristijan avtomatično postane drugi dvobojevalec Ker ima David kot glava družine imuniteto, je Kristijan Kozole avtomatično postal drugi dvobojevalec. Kristijan ni verjel, da bo ubežal areni z zmago pri tedenski nalogi: "Težko bomo naredili toliko, kot so naredili sosedi." Dodal je, da se že vidi doma: "Enostavno smo v prevelikem zaostanku." Nejc pa je opazil, da je družina postala bolj motivirana za delo. Maja na svojo željo druga dvobojevalka Družina Marcela Verbiča je za drugo dvobojevalko soglasno določila Majo Pavlovič, saj so se člani tako dogovorili, pobudnica pa je bila kar ona sama. Maja bo morala v primeru poraza pri tedenski nalogi v areno skupaj z Anjo Malešič.