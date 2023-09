Luka Juren: Tudi v realnem življenju sem brutalno iskren

Tvoja pot na posestvu se je zaključila, potem ko te je družina izbrala za drugega dvobojevalca. Kot novinar pod krinko brez statusa tekmovalca namreč nisi mogel v areno. Kristijan Kozole te je razkrinkal že prej, medtem ko so bili ostali člani družine zelo presenečeni. Kako je bilo spremljati njihove reakcije, predvsem Suzanine in Nušine?

Kot skrivni sodelavec Kmečkega lista bi se moral potuhniti, ostajati v ozadju in se tako izogniti areni. Karakter ti tega očitno ni dopuščal, videli smo nekaj burnih 'izmenjav mnenj' s sotekmovalci. Tudi sam si povedal, da se vedno postaviš zase. Ali se je bilo v izolaciji enostavno pretežko obvladovati?

Zelo težko je v izolaciji z drugimi ljudmi, ki so popolnoma različni, najti skupen jezik. Nekateri ljudje določena nestrinjanja in zlorabo kar 'pogoltnejo' in navzen skrivajo čustva. Jaz sem se ves čas trudil najti ravnovesje in sožitje, vendar sem konec koncev le človek, in nekajkrat se je zgodilo, da so čustva izbruhnila.

V eni tovrstnih izmenjav mnenj si Suzano Bajrić vprašal, ali sploh ve, kaj si v življenju dal skozi. Česa torej Suzana ne ve, in seveda tudi gledalci?

Zelo močno me je zaznamovala družina in škodoželjna družba v najstniških letih, kateri sem na žalost podlegel. Ne glede na to, da sem star 25 let, sem do zdaj doživel več izdaje, zlorabe in bil tarča manipulativnih in škodoželjnih ljudi, česar pa marskido ne doživi, morda v celem življenju.