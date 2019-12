Luka Lampret: bolj kot nagrade mu je žal naziva zmagovalec Kmetije 2019

Luka Lampret pravi, da se mu ni bilo težko posloviti od 50.000 evrov, pač pa od laskavega naziva. Tilnu Klobasi je hvaležen, ker mu je vedno stal ob strani, mika pa ga, da bi šel nazaj na posestvo. Izkušnje se namreč spominja kot težke in lepe obenem in bi jo priporočil vsakomur.

Bil si prvi finalist letošnje sezone, saj ti je prvemu in edinemu uspelo najti dragoceno vstopnico. Kako to, da je tebi uspelo, vsi ostali pa so se lahko samo obrisali pod nosom? Mislim, da mi je bila ta vstopnica usojena. Najmanj me je skrbelo zaradi nje, a sem jo na koncu dobil v roke. Polepšala mi je bivanje na kmetiji. Nekaj tednov si bil varen, a kot je lepo povedal Rene Šantić, si si z zmago v dvoboju z njim krvavo prislužil mesto v superfinalu. Takrat sta se dvojčka malce zamislila, res si dokazal, da nisi lahek zalogaj. Kako si se počutil ob tem? Bil sem ponosen nase, da sem ostalim dokazal nasprotno. Moje mnenje je, da nikoli ne sodi knjige po platnicah.

V tednu, ko je bil črna ovca, z Janom Klobaso in Tomom Zupanom FOTO: Rene Šantić

V dvoboj z Janom Klobaso si šel kmalu po dvoboju z Renejem. Meniš, da bi bil izid drugačen, če bi imel več časa za počitek? Glede izida ne morem govoriti, ker se lahko zgodi karkoli. Je pa res, da če bi imel več časa za počitek, bi bil bolj razočaran, če bi izgubil. Tako pa sem dokazal, da ne odneham ne glede na vse. Jan je pričakoval, da boš težji nasprotnik, oziroma da bo dvoboj s tabo težji. Tvoj komentar? Mislim, da je bil zelo napet dvoboj in da me ni premagal kar tako. Če pa Jan misli nasprotno, ne morem pomagati. Kako je bilo posloviti se od glavne nagrade, ki si jo imel na dosegu roke? Ni bilo težko, ker denar pride in gre. Bolj mi je žal naziva zmagovalec Kmetije 2019. Kot smo enkrat že zapisali, si zmagovalec šova, kar se ljubezni tiče, ti. Ali ljubezen med vama z Marino še cveti? Definitivno so se stvari spremenile in prišlo je tudi do malo lubosumja. Ampak ne glede na vse se imava rada. Si ji morda po prihodu domov nadel zaročni prstan? Gostji Jasmina in Živa sta tako ali tako povedali, da si fant za ožen’t. Ne glede na najino ljubezen je še vseeno prehitro za zaroko in poroko. Kakšna pa je bila vrnitev v realno življenje po tako dolgem času in kakšno je bilo srečanje s tvojimi najdražjimi? Občutka ni mogoče opisati. Ampak me že mika, da bi šel nazaj (smeh).

Z zmagovalcema Kmetije ostaja v prijateljskih odnosih FOTO: Aljoša Kravanja

Ali bi se to srečanje odvilo prej, če te Tilen Klobasa ne bi bodril v težkih trenutkih na posestvu? Verjetno ne, ker sem konec koncev na kmetijo šel zaradi sebe. Ampak sem vseeno hvaležen Tilnu, da mi je vedno stal ob strani. V kakšnih odnosih si danes z dvojčkoma, ki si jima med tekmovanjem izkazal veliko ljubezni, a ju tudi glasno kritiziral? Kako danes gledaš na ta vaš odnos? Ostali smo prijatelji in družimo se vsakič, ko je priložnost za to. To, kar se je dogajalo na kmetiji, je pa ostalo tam. Ali si bil po ogledu oddaj morda razočaran nad katerimi dejanji in izjavami svojih sotekmovalcev? Nisem razočaran, niti jezen na nikogar, ker se zavedam, da je to bila igra. Jezen sem nase, ker nisem tega prej dojel. Kako pa je spremljati samega sebe v oddajah? Čudno, ampak zanimivo. Nisem si mislil, da sem tako lep. Šala (smeh). Kakšnih odzivov si deležen in kako nameravaš izkoristiti prepoznavnost? Odzivi so zelo lepi in vesel sem, da se odpirajo nove poti. Poskusil bom čim več sodelovati, kjer bo možno. Snemanje kakšnih reklam, nadaljevank, itd.

Vsakomur bi priporočil sodelovanje v Kmetiji FOTO: POP TV