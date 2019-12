Luka Lampret je drugi superfinalist letošnje Kmetije

Luki Lampretu je uspelo v spretnosti in v moči premagati Reneja Šantića, ki je bil ob porazu bridko razočaran. Luka se bo tako v superfinalu z Janom Klobaso boril za glavno nagrado in naziv zmagovalec Kmetije 2019.

Luka pred dvobojem poln energije Dvojčka Klobasa sta se skupaj s Tanjo Balabanić veselila Janove uvrstitve v superfinale. Luka Lampret pa je budil Reneja Šantića, saj se je veselil vrnitve domov. Luka: "Ampak še prej gremo v areno." Rene: "Ta je čisto nor. Jaz ne vem, ali so to leta, ali kaj." Sam se je odločil, da bo hranil energijo za dvoboj.

Ganljivo gospodaričino slovo Gospodarica Nada je še zadnjič prišla na posestvo, s seboj pa prinesla darila za člane porote in finaliste. Nada: "Morda sem bila včasih tudi malo, ne bom rekla žleht, sploh ne, ampak glejte, tako je na kmetiji. Brez dela ni jela." Kasneje je še dodala: "Vsi, ki poznajo mojo zgodbo, vedo, da so tekmovalci kot moji otroci." Marjani je prinesla hula hop obroč, Bojanu ogromen svinčnik, Tanji džezvo za kavo, Simoni termofor, Sari predpasnik, ki ga je naredila sama. Vsi so bili izredno ganjeni in so ji pred slovesom namenili velik skupinski objem. Nada: "Čas je, da grem. Dolga pot je za nami, ampak zelo, zelo, zelo lepa."

Rene iskal štiriperesno deteljico Rene je na travniku iskal štiriperesno deteljico, a je bil Luka prepričan, da mu ne bo prav nič pomagala. Danijel Frigelj in Bojan Kermavner pa sta se oborožila z navijaškimi rekviziti in že začela navijati zanj. Nato so vsi člani porote in dvojčka Klobasa še zadnjič pred superfinalom šli v areno. Člani porote so določili vrstni red dvobojev, in sicer so se odločili za spretnost, moč in znanje.

Luka spretnejši Dvobojevalca sta se najprej pomerila v igri Zlata Jajca. Z leseno palico sta morala preko poligona prenesti 5 jajc in pet žakeljčkov s klini. Nato sta morala kline razporediti po velikosti od najmanjšega do največjega. Luka je bil sprva v prednosti, a je Reneju uspelo izenačiti in priti v vodstvo, nato pa mu je zadnje jajce padlo na tla, zato se je Luka prvi lotil odpiranja žakeljčkov. Rene ga je kmalu dohitel, toda Luka je izredno hitro in pravilno razporedil vse kline.

Luka z močjo v superfinale Naslednja igra je bila Stopnišče do zmage. Z železno kroglo sta morala razbiti ploščico na vrhu lesene kocke, pod katero se je skrival nož. Z njim sta morala prerezati vrv, s katero so bili zvezani hlodi, nato pa z njimi zgraditi stopnice, po katerih bi se povzpela do žakljev s koruzo in ju prerezati. Luka je prvi razbil ploščico, Reneju je uspelo takoj zatem. Istočasno sta prerezala vrv in začela postavljati stopnice. Luka je ubral drugačno taktiko od Reneja in je sproti sestavljal stopnišče, kar se je izkazalo kot prednost. Prvi je prerezal žakeljček in postal drugi superfinalist letošnje Kmetije, ki se bo jutri pomeril z Janom Klobaso za 50.000 evrov in laskavi naziv zmagovalec Kmetije 2019.

Rene strašno razočaran Rene Šantić je bil zaradi poraza bridko razočaran. Rene: "Zasluženo grem domov. Čestitke Luki, res. Kapo dol, zasluži si superfinale, vsa čast. Samo čestitam mu lahko. Sebi ne morem, njemu pa lahko." Kasneje je še povedal: "Mogoče sem si to malo preveč osebno vzel, mogoče sem prišel z malo preveč bremena na hrbtu, in sem se preveč obremenjeval s tem, in zato sem tako razočaran, ampak zmagovalec je samo eden." A je povedal tudi, da se bo pobral in šel novim zmagam naproti. Luku je kasneje še enkrat čestital in dodal: "Zdaj pa zmagaj!"

Navdušenje superfinalista Luka se je veselil: "Zmagal sem, meni se je želja uresničila. Pa še z dvojčkoma sem v superfinalu, točno to, kar smo planirali od samega začetka. Prvič se na tem posestvu čuti res tista pozitivna energija, veselje. Čaka nas širni svet." Kmalu zatem je dobil občutek, da ga dvojčka poskušata prestrašiti, a se ni pustil zmesti. Sara bodri Reneja Sara je poskušala razvedriti Reneja. Menila je, da bi lahko bil ponosen na veliko stvari. Sara: "Že to, da je premagal eno tako izkušnjo kot je Kmetija, konec koncev se je boril za superfinale. V življenju ni samo zmaga, zmaga, so tudi kdaj porazi, ampak to nas mora narediti močnejše. In ne glede na to, koliko je Rene star, mislim, da se mora v življenju še kar nekaj naučiti. Oziroma, če se bo zavedal teh svojih šibkih točk, jih bo lažje premagoval v življenju." Njo je izkušnja obogatila in je osebnostno zrasla, zato je v svojih očeh zmagovalka.

