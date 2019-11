Luka naravnost v finale šova, Danijel domov

Ker je Luka Lampret vse do arene uspešno skrival vstopnico za finalni teden, je postal prvi finalist letošnje Kmetije. Jan Klobasa pa je v dvoboju porazil Danijela Friglja in se skupaj z bratom Tilnom vrnil na posestvo.

Napeto v gozdu, mir na posestvu Danijel se je pridno učil Pratiko in se osredotočal na vse tri vrste dvoboja, saj ni verjel, da bosta dvojčka res izbrala znanje. Jan in Tilen se nista obremenjevala z zagnanim nasprotnikom, spraševala sta se, če ju morda v areni čaka kakšno presenečenje. Napovedala sta, da bosta ob morebitni zmagi na posestvu pustila žive samo Tanjo, Reneja in Saro. Tanja in Adrijana pa sta uživali v miru. Na posestvu je bilo namreč povsem drugače, ker tam ni bilo dvojčkov. Tanja: "Noben ne ropota, noben ne teži." Povedala je še, da bo, če Jan odide, izgubila prijatelja in prijateljico hkrati, saj sta se ogromno pogovarjala o njunih partnerjih in družinah.

Danijel se je pridno učil FOTO: POP TV

Bojevnica Marjana Marjana, ki se rada druži z gosti in se jim izpoveduje, se je Denisu Porčiču - Chorchypu pritoževala zaradi kregov na posestvu. Spraševala se je, ali se mu zdijo prepiri zaradi cigaret normalni. A je pokazal veliko več razumevanja, češ da pritiski in stres včasih izzovejo nerazumljiva dejanja. Tekmovalki je pokazal nekaj udarcev, nato se je poslovil.

Pazite se Marjane! FOTO: POP TV

Kreg, poniževanje, ljubosumje Luka je predvideval, da se bo na posestvu marsikaj spremenilo, ko bodo tekmovalci izvedeli, da ima vstopnico za finalni teden. Luka: "Če dvojčka prideta nazaj, bo definitivno kreg, poniževanje, ljubosumje." Lažje bi mu bilo, če bi se vrnil Danijel, ki bi bil bolj razumevajoč in bi mu verjetno prej oprostil. ‘Ni ga denarja, ki bi zamenjal prijateljstvo’ Dvojčka sta v areni povedala, da sta ju Luka in Tom razočarala, da jima ne zaupata več. Luka pa je poudaril, da sta se tudi sama spremenila, ko sta postala črni ovci, saj sta lagala glede naloge, bila zahrbtna in spremenljivega razpoloženja. Tom je bil mnenja, da vse jemljeta preveč osebno, in da sam ločuje resnično življenje od igre. Jan pa je vztrajal: "Ni ga denarja, ki bi zamenjal prijateljstvo."

Prijateljstvo je zanj pomembnejše FOTO: POP TV

Luka ja prvi finalist šova! Tekmovalci so nato izvedeli, da so črne ovce opravljale naloge, ki so bile povezane z vstopnico za finalni teden. Natalija Bratkovič: "Če jo kdo ima, jo naj, prosim, zdaj pokaže." Napočil je Lukov trenutek, saj je imel vstopnico pri sebi. Jan mu je zaploskal prvi. Natalija: "Luka, s tem trenutkom uradno vstopaš v finalni teden." Člani družine ga torej ne morejo več izbrati za prvega ali drugega dvobojevalca. Luka: "Jaz bi se vsem opravičil, ker sem se moral lagati, ampak je šlo za moje dobro. Malo mi je hudo, ampak mi ni žal, se je izplačalo." Dvojčka sta to razumela, a sta bila kljub vsemu razočarana nad njegovimi zahrbtnimi dejanji in nehvaležnostjo.

Zgovorne reakcije tekmovalcev FOTO: POP TV

Jan pribori zmago sebi in Tilnu Dvojčka sta se odločila, da se bo z Danijelom ponovno pomeril Jan. Jan: "Neporavnani računi." Odločila sta se za dvoboj v spretnosti. Pet jajc sta morala s palicami prenesti mimo vseh ovir z ene na drugo stran arene. Palica se je vsakič podaljšala za eno enoto. Danijel je bil sprva hitrejši, povrh vsega je Janu tretje jajce padlo na tla in je moral vajo ponoviti. Nato je jajce na tla padlo obema, Danijelu pa se je med ponovitvijo razbilo. Slednji je uspel dohiteti nasprotnika, potem ko je temu na tla padlo peto jajce, a sta se oba morala vrniti na začetek. Nato je Janu le uspelo prenesti zadnje jajce. Lahko je začel metati žakeljčke v zvonček, ki je zazvonil, še preden je Danijel prišel do svojih, in je tako postal zmagovalec dvoboja. Danijel je v slovo tekmovalcem povedal, da mu je bilo z njimi lepo in da naj ostanejo zvesti samim sebi, ter pridno delajo, zmagovalec pa bo samo eden.

Jan je bil spretnejši FOTO: POP TV

Prihodnji teden bo vse drugače Natalija je vsem preživelim povedala, da se bo v prihodnjem tednu vse spremenilo: "Vsa do sedaj znana pravila ne veljajo več. Ne bo več hlapca, ne dekle. Ogroženi ste namreč vsi." Prvega in drugega dvobojevalca bodo izbirali vsi, pravilo istega spola pa ne velja več. Natalija: "Srečno v ciljni ravnini." Marjana skrivala svoja čustva Marjana Povše ni želela pokazati, da ji je hudo zaradi Danijela, saj bi jo tako dali, kot se je izrazila, na črno listo. Jan je bil zadovoljen, ker so domov poslali celoten nasprotni klan. Jan: "Če ne bi imela samozavesti, bi Kmetijo gledala doma pred televizorjem." Danijel pa se je počutil slabo: "Bila je poštena borba, bil je boljši, in nimam kaj, kot da mu stisnem roko."

Marjani ni bilo vseeno za Danijela FOTO: POP TV

Rene razburjen zaradi Janove taktike Takoj po dvoboju se je taktiziranje nadaljevalo. Jan je želel, da gre v dvoboj Tom, za nasprotnika pa bi mu dali Reneja. Rene se je razjezil, zdelo se mu je neumno, da ga potiskajo v dvoboj, ko pa si Adrijana želi domov. Rene: "Jaz nisem tu, da se bom nekomu podrejal." Adrijana pa se je jezila na Reneja, ker ji je očital, da se prilizuje tekmovalcem, in igra, da si želi iti domov, da bi jih tako pretentala in prišla čim dlje. Nov klan na posestvu Jan ni vedel, da se je za njegovim hrbtom začel oblikovati nov klan, ki se je želel znebiti njega in Tilna, saj nikomur ni všeč, da želita biti glavna. Združili so se Rene, Marjana, Tom in Luka.

Nov klan FOTO: POP TV

