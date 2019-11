Luka našel vstopnico za finalni teden: Je to sploh res ali sanjam?

Luka Lampret ni mogel verjeti, ko je razvozlal vse namige in mu je uspelo najti dragoceno vstopnico. Danijel Frigelj pa je bil žalosten, kajti postal je prvi dvobojevalec, pri čemer mu je kamenček namenila celo njegova zaupnica Marjana.

Lukov lov na zaklad Luka Lampret je našel zemljevid, na katerem je bilo označeno mesto na posestvu. Luka se je veselil: "Vse mi je jasno. Točno vem, kaj moram narediti, kam moram iti." Med zajtrkom je šel v lov za zaklad, a je bil zaskrbljen. Luka: "To je tako, kot da bi iskal iglo v kopici sena." Pa je hitro našel skrinjo s še enim namigom. Medtem ko je Luka poskušal razvozlati, kako bi lahko odklenil skrinjo, so se člani družine pritoževali zaradi odsotnosti organizacije dela. Tanja, Adrijana in Danijel so po Tomovih opažanjih iskali izgovore, da ne bi delali.

Luka je našel zemljevid FOTO: POP TV

Danijel in Tanja si skočita v lase Danijel in Tanja sta se medtem sporekla. Danijel je Tanjo obtožil lobiranja za kamenčke, kar je tekmovalko močno ujezilo. Jan je bil na njeni strani in je povedal, da se veseli, da gre z Danijelom v dvoboj. Jan: "Uči se ... Jaz se tebe niti malo ne bojim ... Greva na Pratiko. Jaz upam, da si pripravljen. Jaz se bom maksimalno pripravil." Danijel postane prvi dvobojevalec Danijela je presenetilo, da je Marjana kamenček namenila njemu. Dobil je tudi vse ostale, razen Tomovega, ki mu je na ta način želel dokazati, da lahko računa nanj. Ta petek bo zatorej moral v areno. Natalija se je poslovila z mislijo: "Kdo potrebuje sovražnike, če ima takšne prijatelje?"

Danijel ponovno v areno FOTO: POP TV

Dvojčka srečata glasnike Glasniki stricev iz ozadja so izvedeli, da je Janov klan razpadel, s čimer so dosegli svoj cilj. Dvojčkoma so povedali, da sta zadnji črni ovci na posestvu, kar je Jan dojemal kot prednost. Luka najde vstopnico za finalni teden Luka je medtem uspel odkleniti skrinjico in dobil vstopnico za finalni teden. Bil je presrečen: "Jaz sem tako vesel, da ne morem verjeti. Jaz se moram iti z ledeno vodo stuširat, da vidim, če je to sploh res ali sanjam."

Presrečni Luka FOTO: POP TV

Zvita Janova taktika Jan je Danijela poskušal prepričati, da bosta s Tilnom odločala o njegovi usodi in da ima skrito nalogo postati drugi dvobojevalec. Glasniki so bili navdušeni nad tem, kako dvojčka mešata štrene na posestvu. Danijel izgubil še zadnjo zaveznico? Danijel je bil žalosten, ker mu je Marjana dala kamenček, ona pa je ocenila, da je sam kriv, da ga je družina izločila, in bi se moral zresniti. Ni ji bilo všeč, ker jo je izdal Tanji. Povedala je še, da ima dovolj opravičil in mu bo težko še naprej v oporo.

Danijel se je ujel v Janove mreže FOTO: POP TV

Kaj za dvojčka pripravljajo strici iz ozadja? V hiši v gozdu so glasniki preverjali znanje in moč obeh dvojčkov. Miha: "Če gresta fanta ta teden v areno, mislim, da sta nanjo več kot pripravljena, nisem pa prepričan, če sta pripravljena na to, kar so za njiju pripravili strici iz ozadja." Sporočilo za Luko Luka je našel pismo z vsebino: "Pred tabo je vstopnica, ki te je izstrelila neposredno v finalni teden. Ta vstopnica je le zate, zato jo pazi kot punčico svojega očesa. Če jo ugledajo tuje oči, ne velja več." Sporočilo je moral takoj uničiti.

Le kaj dvojčkoma pripravljajo strici iz ozadja? FOTO: POP TV

Prihodnjič bosta dvojčka dobila pravo skrito nalogo, Danijel pa bo očitno stopil na njuno stran. Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV ali že zdaj pojdite na VOYO.