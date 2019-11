Luka pred dvobojem: Strah me je

V nocojšnji oddaji se bosta za nadaljnji obstanek v igri za 50.000 evrov borila Tom Zupan kot prvi in Rene Šantić kot drugi dvobojevalec. Oba sta pred areno dobila enako pismo stricev iz ozadja, ki bi ju lahko pripeljalo do dragocenega namiga. Tomu se svita, kje bi se lahko ta skrival, vprašanje pa je, ali mu ga bo na koncu sploh uspelo najti.

Prav Tom je tisti, ki si ga večina tekmovalcev želi obdržati na posestvu, do Reneja je kritična celo Tanja. Luka pa bo edini, ki bo resnično v skrbeh: "Strah me je, da bom izgubil Toma. Če pride Rene nazaj, to bo pa j***." Jana in Tilna ne bo skrbelo, saj se jima Tom zdi več kot pripravljen na dvoboj. Jan bo zato že začel kovati načrte za prihodnji teden.