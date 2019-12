Luka pred poroko ves paničen: Jaz bom znorel

Luka Lampret je bil na dan poroke med Romanom in Ano povsem na koncu z živci. Tekmovalci so bili namreč ‘utrujeni’ po fantovščini in dekliščini, zato niso vstali ob dogovorjeni uri, potem pa se niso držali dogovorov glede posameznih opravil, kar je glavo družine vrglo iz tira. Luka: "Jaz bom znorel." Jan pa: "Nič ne bomo rešili, če bomo panični."