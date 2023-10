Novinar Luka razkril ozadje Kmetije: Mateja je neusmiljena

Kako bi se znašli v vlogi preiskovalnega novinarja? Pred takšen izziv je bil namreč letos postavljen Luka Juren, ki je bil v 10. sezoni Kmetije, dokler ga družina ni izbrala za dvobojevalca in je moral razkriti svojo pravo identiteto ter šov zapustiti. Kaj vse je v svojem času na posestvu videl? Kaj je očem gledalcem ostalo skrito? Kako komentira klane med tekmovalci in zaradi koga se mu še danes 'dvignejo kocine'? O tem in marsičem drugem v sveži epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala.

25-letni Ljubljančan Luka Juren je v letošnjo sezono Kmetije vstopil kot mestni fant, ki pa se ni bal ali branil poprijeti za kmečka opravila. A na posestvu je bil zaradi drugačnega razloga. Skupaj s Saro Bajec sta bila postavljena pred poseben izziv. V šovu nista tekmovala, temveč bila na skrivni misiji – postala sta preiskovalna novinarja Kmečkega lista. Kaj vse je Luka v svojem času na posestvu videl? Kaj je očem gledalcem ostalo skrito? Ali mu je žal, da v šovu ni bil kot navaden tekmovalec? Kako komentira klane med tekmovalci in zaradi koga se mu še danes 'dvignejo kocine'? O tem in marsičem drugem v šesti epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala. Kmetijo lahko spremljate med ponedeljkom in petkom ob 21. uri na POP TV ter dan prej na VOYO. Vsak ponedeljek pa na 24ur.com ne zamudite novega dela spletne oddaje Kmetija: Cela štala.