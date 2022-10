Maja izkoristi kamenčka, ki pa ne rešita Monike

Izmed vseh vnetih iskalcev kamenčkov je zaklad uspelo najti Maji, toda njeni trije glasovi niso uspeli rešiti Monike, ki bo morda morala v areno. Člani Denisove družine pa so za drugo dvobojevalko izbrali Danijelo.

Pogledi čez ograjo Ivanova družina je dan pred prihodom gospodarice Nade pogledovala proti Denisovi in bila kritična do njihovega hleva. Aljaž je izpostavil, da je težava v glavi družine, ki ne želi sprejemati drugega mnenja, ampak mora biti vse po njegovo. Denis pa je trdil nasprotno, češ da je dobro imeti več mnenj, saj so družina. Ivan je novim družinskim članom mimogrede povedal, da Jan Zadravec ne dela, pa čeprav mu to naročiš. In res so ta dan za delo poprijele tekmovalke, pri čemer je Karin dražila moške, češ da so preveč počasni.

icon-expand Veliko tekmovalcev je iskalo kamenčka, Maji ju je uspelo najti. FOTO: POP TV

Maja najde kamenčka Maja je, ker se je počutila ogroženo, začela intenzivno iskati kamenčke s posebno močjo. Snela je okvir, v katerem sta bila manjkajoča kamenčka, in res je našla namig. Ker si ga ni zapomnila, se je morala vrniti k oglasnemu stebru in prepisati uganko: "Glej pojavo z eno glavo, se šopiri in se važi. Z eno nogo vso majavo, tam stoji kot mož na straži." Pomislila je na drevo, nato na vrt, kjer je med zeljem res našla kamenčka. Skrbelo pa jo je, da njeni glasovi na koncu vendarle ne bodo dovolj.

Danijela je druga dvobojevalka Prvi so drugo dvobojevalko izbirali člani Denisove družine. Jan Zadravec je kamenček namenil Danijeli, Karin Lipovnik prav tako. Jan Zarnik se je odločil za Karin Lipovnik, Aneta in Karin Štangelj sta kamenček dali Danijeli. Ta se je odločila za Karin Lipovnik, Denis pa je kot zadnji kamenček namenil Danijeli, ki je postala druga dvobojevalka. Slednja ni bila zaskrbljena, povedala je, da ena mora iti v areno.

icon-expand Končna odločitev glede druge dvobojevalke je bila Ivanova. FOTO: POP TV

Kamenčka ne rešita Monike V Ivanovi družini je prvi, Manjin kamenček dobila Monika. Tom je ravnal enako, Monika je kamenček dala Manji. Aljaž je s kamenčkom Moniki želel razbiti Majin klan. Maja je povedala, da kamenčka ne more dati Moniki, pa čeprav si je njena prijateljica to želela. Prvi kamenček je dala Manji, dodala pa je še kamenčka, ki ju je našla. S tem je želela preizkusiti Ivana, ki je po Andreinem kamenčku Moniki in izenačenju moral odločiti o drugi dvobojevalki. Svoj kamenček je namenil Moniki, zaradi česar je izgubil Majino zaupanje.

Monika se zoperstavi Aljažu Maja je po koncu glasovanja povedala, da se Aljaž verjetno počuti ogroženega, saj sta ona in Monika inteligentni, zaradi česar se ju boji. Poudarila je, da je med njo in Moniko prijateljstvo, ne pa klan. Dve tekmovalki proti vsem ostalim članom družine tako ali tako nimata možnosti. Je pa Aljaž očital Moniki, češ da mu je gledala v oči in se mu zlagala, da Maja nima kamenčkov. Monika se ga ni bala, povedala mu je, da Maje ni želela izdati. Monika Aljažu: "Ker ti meni nisi nič." A se je kasneje zlomila, Maja pa jo je tolažila, češ da mora biti močna.

icon-expand Aneta je Tomu povedala, da mu ne zaupa več. FOTO: POP TV