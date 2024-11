Maja je že drugič zapored prva dvobojevalka

Medtem ko se je polovica družine odpravila v vinograd, da bi nadaljevala s težaškim delom, so Tim Novak , Žiga Mohar in Stanislav Travnikar zasedali na forumu. Tim je pojasnjeval, da se je zadnje tri tedne nagaral, medtem ko se Nik Triler in Maja nista. Tim: " Hočem, da Nik in Maja vidita, kako je fino, ko imaš neko tedensko nalogo, nek cilj, in ko nekateri člani obupajo. " A je bil Nik zadovoljen, ker je imel ob sebi pridne delavke. Tudi Marjana Povše , ki se je ob pogledu na zaraščen vinograd prijela za glavo, se je lotila dela. Nakar se je pojavil lastnik vinograda Damjan , ki je s seboj pripeljal pomočnike, in Nik se je že začel veseliti nagrade.

Žan in Tjaša združita moči

Žan Hronek je še naprej poskušal ugotoviti, kaj pomenita namig in sestavljanka. Žan: "Slutim, da ima Tjaša tudi nek del sestavljanke, in upam, da ima tak del, ki se združi z mojim delom, da dobiva čim večjo sliko, da lahko najdeva, kar bi to predstavljalo." Moral se je vrniti na posestvo, nameraval pa se je odkrito pogovoriti s Tjašo Vrečič. To je tudi takoj storil in skupaj sta začela ugotavljati, kaj naj bi namiga in sestavljanki pomenili. Gledalci so lahko že ugotovili, da gre za del slike iz hiše.

Tim si privošči Tjašo, glasuje pa za Majo

Tim, Žiga, Ines Dužič in Tjaša so se dogovorili, da bodo držali skupaj in znova glasovali za Majo. Tim je nato presenetil z izjavo: "Jaz sem prišel sem zmagat in ta ženska mi predstavlja veliko konkurenco. Zelo je močna, zelo se uči Pratiko." Glasoval je za Tjašo, ki je bila osupla: "Pa si me. Tega pa nisem pričakovala." A je nato Tim dodal: "Samo ne še zdaj. Rad bi jo videl v finalu z mano." Svoj kamenček je namenil Maji, Nik pa je bil razočaran, saj je tudi njemu obljubljal zavezništvo. Tamara Talundžić se je pridružila Timu, Tjaša ji je sledila. Maja je glasovala za Tjašo, Ines in Marjana sta glasovali zanjo. Stanislav Travnikar je ravnal enako, češ da se je boji, Žiga, Anja Malešič in Žan so mu sledili. Nik je kamenček namenil Tjaši, jezil se je, zakaj se sotekmovalci dogovarjajo z njim, nato pa ga izdajo. Timu je dal roko, saj ga prenaša okrog, odkar je prišel na posestvo.