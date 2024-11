Maja o odhodu iz Kmetije: Za to je kriva Marjana

Družinskega zavezništva v Kmetiji je konec. Izpadla tekmovalka in Nikova sestra Maja Triler trdi, da je za njen odhod kriva Marjana. Maja razkriva tudi, kdo od tekmovalcev se ni udeležil njene zabave ob zaključku snemanja, koga bi sama izbrala za dvoboj v areni, če bi imela možnost in kaj meni, da je bila njena največja napaka.

Po težkem boju v areni, v kateri je na koncu slavil Stanislav, so se tekmovalci poslovili od, kot pravijo, ene izmed največjih konkurentk letošnje sezone. Maja zagotavlja, da je naredila vse, da bi ostala in še naprej ščitila brata Nika, a tokrat sreča ni bila na njeni strani. "Včasih rata, včasih pač ne rata," pravi, hkrati pa meni, da je za njen odhod kriva Marjana. "Ona je bila tista, ki nam je prekrižala vse načrte," je povedala. Z nominacijo Borisa in njegovim odhodom, je namreč zapečatila usodo njihovega klana.

Maja razkriva tudi, da je po zaključku snemanja v svojem lokalu organizirala druženje tekmovalcev, pravi, da se vsi niso odzvali vabilu. "Vse sem povabila, pa so se nekateri odstranili iz skupine, ki sem jo naredila," je povedala in dodala, da so prišli tisti, ki so dojeli, da so v šovu igrali igro, in da so zunaj normalni ljudje, ki se lahko normalno pogovarjajo. "Tisti, ki niso prišli imajo pa zelo ubog ego," je prepričana.

Alen Podlesnik, Maja Triler, Teja Muhič in Matic Herceg FOTO: David Hosta icon-expand

Komentatorji Alen, Teja in Matic so se v šesti epizodi Cele štale navduševali tudi nad kreativnim pristopom tekmovalcev do tržnice. Od trgovke Urške so namreč skušali na vse načine iztržiti čim več, 64-letna Marjana se je v ta namen celo našemila v starko. "Všeč mi je, da se ji je zdelo, da rabi kostum, da odigra staro gospo," je smeje komentiral Alen.