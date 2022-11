Maja obupano: Kot pes, ki ga kličejo k obroku

Tom je v spretnosti premagal Majo, ki je postala prva dvobojevalka. Slednja je zaradi tega, predvsem pa zaradi odnosov z ostalimi tekmovalci začela obupovati. Poleg tega je Tom našel kamenčka s posebno močjo.

'Aneta po mojem mnenju suče okoli prsta vse moške'

Aljaž se je odločil, da bo zaradi napetosti v klanu spal pod milim nebom, Aneta pa mu je zjutraj prinesla kavo in potožila, da je Karin sploh ni pozdravila. Aljaž je razkril, da si Karin želi zmage bolj kot on sam in da je na zaveznike začela gledati kot na konkurenco. Aneta je posumila: "Ali pa je mogoče ljubosumna, ker sva se jaz in Aljaž tako zbližala." Karin pa je predstavila svojo plat zgodbe: "Aneta po mojem mnenju suče okoli prsta vse moške. Ona se dobesedno vklopi v njihovo družbo in jih potegne na svojo stran in naredi sebi v korist." A jo je bolj kot ona razočaral Aljaž: "Nimava več tistega odnosa, kot je bil na začetku."

icon-expand Manja in Jan sta se preizkusila v vlogah komentatorjev. FOTO: POP TV

Komentatorja Manja in Jan Manja in Jan sta sedela v travi in komentirala dogajanje na posestvu. Manja o Aljažu: "Temu fantu pa res nikoli ne uspe dobiti klobuka, čeprav ga ves čas nosi." Dodala je, da zato rad poseda na mestu glave družine in ves čas komandira. Manja: "Ivan se seveda strinja, pritrjuje njegovim besedam, grize nohte, živčen kot pes." Danijela je bila po Manjinem mnenju brez volje in energije, Aneta pa je tista, ki nosi hlače v družini.

Maja direktna, Ivan modro molči Maja je Ivanu potožila, da je bila Anetina drama prejšnji dan zaigrana in da je vse del dogovorov. Maja: "Samo zato, ker igram svojo igro. Zato je to tako. Kako bi šele bilo, če bi bila še jaz zraven v klanu? Kdo bi bil pa potem na tapeti?" Ivan pa je modro molčal. Tom porazi Majo, ki postane prva dvobojevalka Grešna kozla Tom in Maja sta se pomerila v dvoboju, v igri Babilonski stolp. Iz kosov v vrečah sta morala sestaviti dvonadstropni stolp, pri čemer so morali biti vsi stebrički, sestavljeni iz več različnih delov, enake višine. Med postavljanjem sta dobila namig, in sicer, da sta dva stebrička sestavljena iz dveh, štirje pa iz treh kosov. Drugi namig je bil, da so tri palice enake dolžine, dve skupaj pa tvorita enega od stebričkov. Tom je uspel sestaviti prvo nadstropje in se je lotil sestavljanja drugega nadstropja, medtem ko je Maja še sestavljala prvega. Tom je hitro dokončal drugo nadstropje in zmagal. Maja je tako postala prva dvobojevalka, Tom pa je dobil imuniteto in se je moral preseliti v šotor. Natalija: "Zna biti, da boš v šotoru odkril tudi svetlejšo plat titule grešnega kozla."

icon-expand Tom je slavil po boju z Majo. FOTO: POP TV

Tom zamolči svojo najdbo Tom je v šotoru takoj našel namig: "V oči ti padem, tik preden jih zatisneš." Takoj zatem je našel še drugega: "Ob poti stojim, se dela ne bojim." Pomislil je na traktor in šel je na sprehod po posestvu. Ko ga je Aneta vprašala, če je že kaj našel, pa ji je to zamolčal. Mediator Aljaž Aljaž je poskušal izboljšati odnos med Karin in Aneto, a je Karin vztrajala, da se bo še napej pogovarjala z Danijelo in da ji tega ne morejo prepovedati. Zdelo se ji je, da so se ustrašili, da je morda v novem klanu. Aljaž je priznal, da je paranoičen, Karin pa se je spraševala, ali ne vidi, kaj počne Aneta. Kot pes, ki ga kličejo k obroku

Maja se je v solzah izpovedala Danijeli. Priznala je, da se počuti kot pes, ki ga kličejo k obroku. Maja: "Niti malo občutka za ljudi, niti malo. Kako si lahko tak?" Povedala je, da ima vsega dovolj: "To ni način življenja, ki ga hočem tukaj živeti." Dodala je, da je iz ure v uro huje, in si je še bolj želela domov. Sotekmovalci pa so medtem komentirali, češ da je takoj slabe volje, ko voda ne teče na njen mlin. Ivan: "Njena obramba je napad." Aneta: "Ista je kot njena mama. Ni pripravljena na poraze, ona je bikica, njej mora uspeti vse v življenju." Bili so tudi prepričani, da ima kamenček s posebno močjo prav ona.

icon-expand Maja se je izpovedala Danijeli. FOTO: POP TV