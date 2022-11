Maja po porazu: Počistite najprej pred svojim pragom

Gospodarica Nada tokrat ni bila zadovoljna s tedensko nalogo, njena odločitev pa je razburila moške na posestvu. Po dvoboju s Karin se je poslovila Maja, ki si je odhoda domov tudi želela.

'Dejansko nam teče voda v grlo' Danijela je zjutraj vse člane družine zbrala za mizo in povedala, da bodo morali pred prihodom gospodarice Nade zavihati rokave. Danijela: "Dejansko nam teče voda v grlo. Moramo še kar veliko narediti, ker smo malo zabušavali." Razdelila je delo in upala je, da bodo tudi tokrat pod njenim vodstvom nalogo opravili.

Zaradi pritiska je hitro nastal ogenj v strehi. Aljaž se je začel jeziti, češ da niso organizirani in delajo dvojno delo. Hotel je že vreči puško v koruzo, a je nato znova poprijel za delo.

icon-expand Gospodarica Nada tokrat ni bila zadovoljna. FOTO: POP TV

Naloga ni opravljena Gospodarica Nada je naznanila, da se je čas iztekel. Opazila je, da je hlev preveč pisan in da tekmovalci niso zaprli vseh lukenj. Poleg tega niso poskrbeli za dovolj polic, za drva pa niso postavili nadstreška. Danijela je zato imela slab občutek. Družina je dobila cekine, kmet tedna Tom še dodatne, a je Nada tudi povedala, da bi se lahko bolje izkazali. Nada: "Tokrat jim ni zmanjkalo samo malo, nalogo so opravili samo na pol." To je pomenilo, da si niso mogli obetati nagrade. Aljaževo besnenje

Aljaž je bil besen, po Nadinem odhodu je s skladovnice pometal deske, s katerimi so pokrili drva. Aljaž: "Pa naj vse zgnije!" On, Ivan in Jan se niso strinjali z oceno, da je naloga opravljena samo na pol. Jan: "Jaz več kot to ne znam." Ivan je povedal, da ne bo delal, Aljaž pa, da bo zažgal načrt, ki oziroma če ga bo prinesla Nada. Aneta pa se je čudila reakcijam sotekmovalcev: "Saj zato smo tu. Saj zato smo prišli sem, da bomo delali. Ležimo lahko tudi doma."

icon-expand Aljaž je v jezi pometal deske s skladovnice. FOTO: POP TV

Dvobojevalki obudili spomine Karin in Maja sta se v šotoru neizmerno zabavali, pa čeprav sta morali v dvoboj. V areni je Maja povedala, da se je na posestvu imela lepo, da je bila izkušnja polna vzponov in padcev, a super, zabavna in poučna. Počutila pa se je ponižano, predvsem v zadnjem tednu, ko so bili odnosi z nekaterimi tekmovalci zelo slabi. Oporo je našla pri Danijeli, Karin in malce pri Tomu. Za Karin je bila izkušnja psihično naporna, to pa zaradi različnih karakterjev. Izpostavila je veliko smeha, joka in taktiziranja. Karin: "Fino je bilo, upam, da še bo. Rada vas imam."

Maja se poslovi Dvobojevalki sta se pomerili v moči, tako se je odločila Karin. V igri Bik sta morali k sebi povleči tri gume z vrečkami, s katerimi sta podrli sestavljanko bika svoje nasprotnice, za konec pa sta morali sestaviti svojo sestavljanko. Maja je bila v prvi fazi v rahli prednosti, a jo je Karin prehitela in prva k sebi povlekla vse tri gume. V drugi fazi je bila sprva znova v prednosti Maja, na koncu je uspela prva v celoti podreti sestavljanko. Maja je lahko v tretji fazi začela sestavljati z nekaj nepodrtimi deli, a so člani družine Karin zelo pomagali z nasveti, kar ji je, kot je povedala, tudi zelo koristilo. Pri sestavljanju je bila veliko uspešnejša in je postala zmagovalka dvoboja. Maja je povedala, da je to bil njen cilj. Maja: "Jaz ne želim več bivati na tej kmetiji s takimi ljudmi." Hvaležna je bila Karin in Danijeli za vse spodbudne besede, vsem ostalim pa je sporočila: "Počistite najprej pred svojim pragom, pa se potem ozirajte na druge."

icon-expand Maja si je želela domov k družini. FOTO: POP TV