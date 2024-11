Maja se bo jezila na Anjo: Več škode kot koristi je z njo

Tekmovalci bodo prvič doslej obupovali nad nalogo. Očistiti morajo povsem zaraščen vinograd, kar je brez mehanskega orodja, ki so ga izgubili zaradi krize, zelo težko. Povrh vsega jim primanjkuje hrane, s tem pa energije. V izrednih razmerah bodo popuščali živci in Maja Triler se bo jezila na Anjo Malešič: "Več škode kot koristi je z njo. Na živce mi gre in se tako zadržujem, zadržujem se samo zaradi Nika." Anjo bo tudi krivila, ko bodo vsi tekmovalci, razen nje in Nika, obupali in odšli na posestvo. Nik: "Sama sva ostala, tako kot na glasovanju."