Maja se je po Kmetiji vrnila v športne vode

Maja Triler je komaj čakala, da se vrne med svoje najdražje, srečala se je tudi z bratom Nikom. Njeno poslanstvo pa je očitno delo z otroki, v prihodnosti načrtuje organizacijo rojstnodnevnih zabav, že zdaj pa otroke uči gimnastiko.

Tvoja pot v tekmovanju se je končala po dvoboju s Karin. Borila si se kot levinja, tik pred zadnjo fazo si bila celo v prednosti, potem pa je bilo na vrsti sestavljanje, v čemer je bila Karin ob pomoči družine uspešnejša. Ali bi bil izid drugačen, če bi si želela ostati, ali je bila sestavljanka res težka, pritisk pa prevelik? Najprej sem želela dokazati, da lahko Karin premagam v moči, in to mi je uspelo. V tistem trenutku, ko sem zrušila bika, se je moja pot na kmetiji končala. Nisem si več želela ostati, ker bi bilo samo še slabše. Pretrpela sem dovolj in čas je bil, da se vrnem nazaj domov. Če so mi že zadnji teden skrivali hrano, vprašanje, kako bi bilo v nadaljevanju. Jaz imam mejo, nekateri žal ne.

icon-expand Maja prvi dan na posestvu. FOTO: POP TV

Kako je pomoč družine tvoji nasprotnici Karin vplivala nate? Ali te je to potrlo? Že nekaj borb ni nihče navijal zame in to me ni motilo. Upala sem samo, da bo Karin čim prej sestavila bika, da se lahko odpravim domov in da jih ne gledam več. Z objemom si se poslovila od vseh članov družine, razen z Aljažem in Aneto. Ali so bile zamere le prevelike? Zakaj bi se objemala z nekom, ki ti privošči samo slabo? Jaz se v privatnem življenju ne družim s takšnimi osebami, niti nimam želje po tem. Zame so to hinavci in zahrbtne osebe, ki bi šle čez trupla, da dosežejo svoje.

Aljaž in njegovi zavezniki so ti očitali, da igraš svojo igro, da taktiziraš in podobno, a so sami počeli enako. Kako bi to komentirala, še posebej po ogledu oddaj? Seveda sem igrala svojo igro. Zato sem tudi prišla. Nikoli se nisem nikomur prilizovala in se nikoli ne bom. Vedela sem, kdo je glavni taktizer, in izvedeli so tudi gledalci. Jaz sem se prišla igrat. Meni je moja igra vedno uspevala. 6 tednov sem se sama borila proti njim. Verjamem, da bi lahko prišla do konca, vendar bi morala še marsikaj preživeti, česar pa na koncu nisem želela. Prišla sem z namenom, da se imamo lepo, počutila pa sem se kot v koncentracijskem taborišču.

icon-expand Maja je kot glava družine poskrbela za selitev v hišo. FOTO: POP TV

Ali te je med spremljanjem šova in izjav sotekmovalcev karkoli presenetilo? Marsikaj me je presenetilo. Najbolj pa Ivan, ki je samo dokazal, kakšen hinavec je. Aneta je povedala kar nekaj krepkih na tvoj račun, od tega, da si egoistična, do tega, da si podobna svoji mami. Sama ji nisi ostala dolžna. Kako pa je danes z vajinim odnosom? Z Aneto nimam nobenih stikov in mislim, da bo pri tem tudi ostalo. Se ne oziram na njene komentarje, verjamem pa, da ima tudi ona ogromno masla na glavi. Najprej naj pomete pred svojim pragom, nato pa se lahko pogovarjamo. Nikoli ji nisem storila nič slabega. Po dolgih tednih bivanja na posestvu si hrepenela po vnovičnem snidenju z družino. Koliko solz je takrat preteklo in kaj ti bo najbolj ostalo v spominu? Zagotovo sem bila najbolj vesela videa, ki so mi ga poslali. Nikoli pa ne bom pozabila prve reakcije otrok, ko smo se zagledali. Solz sreče je preteklo ogromno, ampak pomembno je bilo samo to, da smo spet skupaj. Na sami kmetiji mi je bilo lažje, ko smo izvedeli, da se je šov začel predvajati na televiziji, saj sem takrat vedela, da me bosta otroka lahko videla vsaj preko ekrana.

icon-expand Maja stiska k sebi fotografijo svoje družine. FOTO: POP TV

Ali sta z bratom Nikom po tvojem prihodu domov vzpostavila stike? Z Nikom sva se videla samo enkrat, pa še to zelo na hitro. Nisva še uspela spregovoriti o bolj podrobnih zadevah, ampak verjamem, da bo enkrat prišel tudi ta dan. Na posestvu nisi skrivala želje po zmagi in denarni nagradi, česar ne bi mogli reči za vse tekmovalce. Porabila bi jo za obisk zabaviščnega parka, si zapisala v predstavitvi. Morda še kaj drugega? V vsakem primeru bomo šli vsi skupaj naslednje leto marca v Disneyland, saj smo že rezervirali karte. V primeru zmage pa zagotovo ne bi porabila denarja v celoti. Mogoče bi zamenjala jeklenega konjička, ostalo pa bi dala na stran za nakup stanovanja.

Si otroška animatorka, tudi na posestvu si pokazala svojo zabavno plat. S Karin sta poskrbeli tudi za eno najbolj zabavnih čakanj na dvoboj. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? Ja, ta del je bil res zelo, zelo zabaven. Obe sva bili sproščeni in nikjer ni bilo čutiti negativne energije. V prihodnosti načrtujem organizacijo otroških rojstnodnevnih zabav. Vrnila sem se tudi v šport in učim otroke gimnastiko. Tekmovanje nadaljuje samo osem tekmovalcev. Kdo izmed njih bi si najbolj zaslužil vstopnico v finale in zmago? Najbolj privoščim zmago Danijeli ali Janu. Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20.00 na POP TV.