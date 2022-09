Maja takoj prepoznala Aneto, intenzivno se je družila z njenim bratom Nikom

Maja je sestra Nika Trilerja, ki je skupaj z Aneto Andolini tekmoval in se intenzivno družil v eni prejšnjih sezon Kmetije. Maja je razkrila, da jo je brat s svojimi besedami prizadel in da že več let nimata stikov.

V drugi oddaji letošnje Kmetije je prišlo do zanimivega srečanja. Ko sta Karin in Aneta, ki kot izzivalki živita v gozdu, prišli na posestvo po vodo, je Maja takoj prepoznala Aneto. Maja je namreč sestra Nika Trilerja, ki je skupaj z Aneto tekmoval v eni prejšnjih sezon Kmetije. Sama sta povedala, da je med njima le prijateljstvo, a sta med svojim intenzivnim druženjem to 'mejo' kdaj tudi prestopila.

icon-expand Nik Triler in Aneta Andolini. FOTO: Miro Majcen

Maja pravi, da sploh ne ve, kaj sta njen brat in Aneta sploh imela in ali še kaj imata, saj to ni njena stvar. Poleg tega že več let nimata stikov in Nik sploh ne pozna njenih otrok, svojih nečakov. Tako se je odločil sam, Maja pa bi se rada srečala z njim, pa čeprav jo je prizadel s svojo izjavo, češ da sploh nima sestre. Kot se je takrat izrazil Nik: "Kdorkoli me vpraša, mu rečem, da sem edinec."

Maja je Niku pripravljena dati možnost, da se ji opraviči. Maja: "Bom oprostila, ampak brez tega ne ... Kaj je povod za vse to, ne vem točno. Bi želela, da mi obrazloži, kdo je kriv in kaj sem jaz njemu slabega naredila."

icon-expand Maja ne ve, zakaj je Nik z njo pretrgal vse stike. FOTO: POP TV

A kot je pred štirimi leti v Kmetiji povedal Nik: "V preteklosti so se dogajale grde stvari. Udarila je mojo mamo, se tudi do mene vedla grdo. Ista je kot oče. Ko je dobila otroka, je moji mami prepovedala stik z otrokom. Zato sem jaz tolažil mamo, da bo vse, kar ni mogla doživeti s sestrinim otrokom, doživela z mojimi, ko jih bom imel." Ali bosta brat in sestra uspela pozabiti na stare zamere in odpustiti drug drugemu?