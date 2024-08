Maja Triler o bratu Niku: Vse bom naredila, da ga zaščitim

OGLAS

Maja Triler se vrača v Kmetijo. FOTO: POP TV icon-expand

Maja Triler v novo sezone Kmetije vstopa kot znan obraz, saj bo letošnje tekmovanje zanjo že drugo po vrsti. Kljub temu da se je med svojo prvo sezono počutila kot v koncentracijskem taborišču, kot se je izrazila, je bila izkušnja zanjo fenomenelna. Maja: "Veliko sem se naučila, predvsem ceniti hrano, vodo, konec koncev tudi toaletni papir. (smeh) Naučila sem se delati z orodjem. Če potegnem črto, sem se imela zelo lepo. Nekateri gredo čez trupla zaradi denarja, jaz na to gledam kot na novo izkušnjo in tudi letos verjamem, da se bom naučila marsikaj novega. Nikoli mi denar ni toliko pomenil, da bi sama sebe dala na slab glas."

Maja v svoji prejšnji sezoni ni zmagala, je pa slavila osebno zmago, in sicer sta se povezala z bratom Nikom Trilerjem, s katerim se kar nekaj let nista pogovarjala, niti ni spoznal njenih otrok. Sedaj ga obožujeta, sama pa je izjavila, da je nazaj dobila svojo družino. Stike je namreč navezala tudi z odtujeno mamo, zato obdobje po koncu snemanja opiše z besedami: "Uh, bilo je zelo, zelo pestro, pa vendar na zelo pozitiven način. Najprej sem navezala stike z mamo in kasneje tudi z bratom. Ja, po dolgih letih sem spet dobila nazaj svojo družino in z Nikom sva resnično postala zaveznika. Veliko se slišiva, bila sva tudi skupaj na morju, moja otroka in jaz ga enostavno obožujemo."

Maja Triler: "Vse, kar sva z Nikom zamudila v vseh teh letih, bova poskusila nadoknaditi. Kot otroka sva seveda naredila marsikatero neumnost in mislim, da je prav, da tudi na Kmetiji kakšno ušpičiva."

Na novo posestvo prihaja prav skupaj z Nikom, napoveduje pa, da bo noro. Maja: "Vse, kar sva z Nikom zamudila v vseh teh letih, bova poskusila nadoknaditi. Kot otroka sva seveda naredila marsikatero neumnost in mislim, da je prav, da tudi na Kmetiji kakšno ušpičiva." Nik bo tudi njena velika opora, če se bo znova znašla v neprijetni situaciji. Med prejšnjo sezono jo je namreč družina izločila in pred njo skrivala hrano. Maja: "Če Nik ne bi šel na kmetijo, tudi jaz sigurno ne bi šla. Seveda je prednost, če imaš notri družino, ampak glede na ostale tekmovalce sem prepričana, da naju bodo poskusili ločiti, saj sva skupaj močnejša. Kar se tiče opore verjamem, da jo imam 100-odstotno pri Niku in tudi on pri meni. Vse bom naredila, da ga zaščitim, če bo to potrebno."

Majo bosta najbolj pogrešala njena otroka in partner. Ta je bil sprva šokiran, ker se še enkrat podaja na dolgo in trnovo pot, a si je hitro oddahnil. Maja: "Najprej je bil malo šokiran, ko pa sem mu povedala, da greva skupaj z Nikom, pa je bil vesel, saj je poznal mojo življenjsko zgodbo in je zelo navijal, da se z Nikom še bolj poveževa." Na vprašanje, ali lahko napove kakšne spremembe glede tokratne igre, oziroma drugačne taktike na podlagi starih izkušenj, odgovori: "Težko je napovedati taktiko, ker ne veš, kako se bo igra odvijala. Upam seveda, da bova z Nikom dobila čim več ljudi na svojo stran in da skupaj peljemo igro. Definitivno pa imam jaz svoj limit. Skušala bom pustiti čustva doma, ampak vsak, ki ima otroke, ve, da ni čisto tako. V mislih bosta ves čas z mano."

Pogrešali jo bodo tudi gostje njenega lokala, ki ga je odprla v Novih Jaršah v Ljubljani. Pred tem je delala kot otroška animatorka, obenem pa je otroke učila gimnastiko. Maja: "V gostinstvu sem že od svojega 17. leta. Poleg šole sem že kot študentka delala za šankom. Nekako sem se videla v tem poslu, saj sem rada obkrožena z ljudmi. Letos se mi je ponudila priložnost, da odprem svoj lokal, in sledila sem svojemu srcu. Na neki točki se moraš odločiti, ali boš celo življenje delal za druge, ali se boš podal na samostojno pot. Vesela sem, da sem zbrala pogum in odprla svojo Kavarno v Ljubljani."