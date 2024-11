Maja Triler: Ob njenem prihodu domov so tekle solze sreče

Maja Triler je bila deležna tople dobrodošlice, ko se je vrnila v objem svojih najdražjih. Družina je zanjo na prvem mestu, tako je v realnem življenju in tako je bilo v Kmetiji, kjer je ščitila in se žrtvovala za brata Nika. V nadaljevanju šova bo vsekakor njegova največja navijačica.

Tvoja pot v Kmetiji se je končala, potem ko si že drugič zapored pristala v areni. Marcela Verbiča si premagala, Stanislav Travnikar je bil pretrd oreh, zmagal je v dveh dvobojih. Kako težki sta bili zate obe preizkušnji? Arena je zagotovo preizkušnja za vsakega tekmovalca, kako dobro je kdo pripravljen. Pri Marcelu je po mojem mnenju v drugi igri prisostvovala sreča. Vse pa bi se lahko obrnilo, če bi Marcel pri tretjem boju imel več znanja. Videlo se je, da je bil vedno hitrejši od mene pri tem, da je dobil mošnjiček z vprašanjem, pa vendar se mu na koncu ni obrestovalo, ker je imel premalo znanja. Kar se tiče dvoboja s Stanislavom, se mi je zataknilo pri prvi igri, ker nisem mogla odvezati vrečke, pri drugem boju pa sem nekako vedela, da proti njemu skorajda nimam možnosti. Je definitivno močnejši od mene in čestitam mu za zmago.

Maja po dvoboju s Stanislavom FOTO: POP TV icon-expand

V areni si pristala, potem ko so nasprotni klani izločili vse tvoje in Nikove zaveznike. Dan pred areno si se spraševala, če je sploh smiselno vztrajati. Ali je tudi to vplivalo na rezultat dvobojev? Vedela sem, da bova ali jaz ali Nik vsak teden pristala v areni. Zgodba bi se odvila drugače, če bi imela možnost, da si sama izberem nasprotnika. V tem primeru bi se kompletna igra razvijala drugače. Jaz sem bila na koncu že čisto izčrpana. Z Nikom sta pokazala, kako zelo sta povezana, kako zelo se podpirata in žrtvujeta drug za drugega. Ali te je to na nek način presenetilo? Bila bi neumna, če bi odigrala drugače. Družina je na prvem mestu. Vedela sem, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da zaščitim brata, vem pa, da bi on v nasprotnem primeru naredil enako. Ko sta bila ogrožena, pa je vajina naveza pokazala rušilno moč. Diplomacije ni bilo več, izvajala sta sabotaže in se umikala od družine. Se ti ne zdi, da bi ravno z bolj diplomatskimi odnosi morda pridobila kakšnega zaveznika in prišla dlje, ali se ti je situacija zdela brezupna, ker so vaju na vsak način želeli ločiti? Vedno, ko sva poskušala koga pridobiti na svojo stran, so čez pet minut vsi vedeli, kaj nameravava. Na koncu sva se prepustila toku dogajanja, ker sva vedela, da ničesar ne moreva spremeniti. Tudi v realnem življenju se jaz umaknem od ljudi, ki mi ne pašejo in se z njimi ne družim. Enako sem pokazala v šovu. Nimaš več nobenega zaveznika, zakaj bi preživljala z njimi zadnje trenutke, če pa sem jih lahko z Nikom, ki mi je bil tudi edina opora.

V igri sta bila kot brat in sestra močna zaveznika, a močni zavezniki so bili tudi trije gozdarji, kar so ves čas glasno poudarjali. Zakaj nisi opozarjala na to in zakaj nisi tega obrnila v svoj prid? Nika sem večkrat opozorila, da gozdarjem ni za zaupati, žal pa je Tim izkoristil Nikovih pet minut in ga obrnil v svoj prid. Nik mu je slepo verjel in spet se je končalo z nožem v hrbtu. Marjana Povše je pred areno izjavila: "Maja igra malo preveč umazano igro. Zaradi tega se ji to vse vrača. Kar je dajala, to zdaj dobiva." Kako bi to komentirala? Marjaninih besed ne bom komentirala, ker je ravno ona pokazala, kako podlo zna igrati. Jasmin je imel prav, ko je rekel, da je ona zvita lisica. Šla je ravno k osebam, ki so jo poslali v areno. Poslovila si se samo od Nika, kot si povedala, ostali člani družine tega niso bili vredni. Si še vedno takšnega mnenja? Igra je igra. Jaz sem na koncu imela samo še Nika. Ostali so že povedali, da jim ne pašem in ne vidim razloga, zakaj bi se od njih poslavljala. V realnem življenju pa smo seveda z nekaterimi tekmovalci v stiku, se vidimo, gremo na kavico, pridejo tudi v mojo Kavarno na obisk.

Kako pa si se počutila, ko si odhajala s posestva, Nik pa je ostal sam? Bilo mi je zelo hudo, ampak lažje zaradi nečesa, kar boste videli v nadaljevanju. Dva dni pred areno si dobila pismo svojega izbranca Andreja, želela si videti svoja otroka in svoji hčerki povedati, da si ponosna nanjo, saj je zaključila prvi razred. Kakšno je bilo vaše snidenje? Ja, zelo sem si ju želela videti. Določeni tekmovalci so imeli priložnost za video klic, jaz pa te priložnosti žal nisem dobila. Ko me enkrat preplavijo čustva, se težko osredotočim na samo igro. Ko sva se z Andrejem videla prvič po skoraj dveh mesecih, sva bila deset minut objeta brez besed. Oba sva planila v jok od sreče, da sva spet skupaj. Ko sem zagledala svoja dva otročka, pa smo tudi vsi trije jokali. Kmalu po moji vrnitvi sem ju peljala na morje, kjer smo preživeli zelo lepe počitnice. Ker sem žal zamudila hčerin zaključek prvega razreda, sem septembra oba pospremila v šolo. Sina v prvi razred, hčerko v drugega. Kakšna pa je bila zate vrnitev v realno življenje po tako dolgem času? Zelo pestra in zanimiva. Potrebovala sem skoraj en mesec, da sem se navadila na svoj stari ritem življenja. Denarno nagrado bo domov odnesel nekdo drug, sama bi jo porabila za prihodnost svojih sončkov. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? Moji načrti za prihodnost so predvsem, da oba otroka spravim do kruha. Ne glede na to, da sta še majhna, je treba zgodaj začeti razmišljati o teh stvareh. Sama se pa ne bi branila kakšnega eksotičnega potovanja.

Maja bo Nikova največja navijačica. FOTO: POP TV icon-expand