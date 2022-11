Maja v jezi razkrila, kaj vse ji je ponujala Aneta

Na tajnem glasovanju so skoraj vsi tekmovalci za drugega grešnega kozla izbrali Majo, ki se bo morala naslednji teden boriti s Tomom. Tekmovalka je v jezi razkrila, kaj ji je Aneta ponudila na poti do finala in v samem finalu.

Razdor med zavezniki Manja je to jutro pripravila vlog za svoje sledilce, ki jih že zelo pogreša, Tom pa se je v hlevu pripravljal na obračun z drugim grešnim kozlom. Želel si je, da bi to bila Maja, a je bil prepričan, da bi premagal tudi kogarkoli drugega. Danijela je povedala, da se je Aneta sicer javila, a si je očitno premislila. Aneta pa se je jezila, češ da se njeni zavezniki za razliko od nje ne držijo dogovorov, igro pa vodita Karin in Aljaž. Pojasnila je še, da ne ščiti Toma: "Tako, kot so njemu gledali v oči in mu lagali, tako bodo jutri meni naredili. In jaz takih ljudi nočem in ne potrebujem ob sebi." Glasno je naznanila, da izstopa iz klana, a če bo šla v areno in zmagala, potem se je morajo paziti.

icon-expand Aneta je sumila, da se je zavezniki želijo znebiti. FOTO: POP TV

Aljaž je kasneje spomnil Aneto, da je tudi ona bila del dogovorov, ona pa se je branila: "Ampak nisem razumela tako." Spraševala se je, kje se je zalomilo: "Igrali smo se z drugimi, poigrali smo se sami s sabo." Tudi Aljaž je ugotavljal, da so nekdanji izzivalci med igro z drugimi zmedli sami sebe. Kasneje so se sestali Aneta, Aljaž in Ivan. Aneta se je še naprej razburjala: "Ti ne dojemaš, da je to vse Karinino maslo ... Ker se Toma boji v finalu." Predlagala je, da bi za drugega grešnega kozla izbrali Majo, ki bi jo Tom lahko premagal, za drugo dvobojevalko pa bi potem izbrali Karin. Slednja pa se je javila kar za drugega grešnega kozla, saj si je želela domov.

Drugi grešni kozel je Maja Glasovanje za drugega grešnega kozla je tudi tokrat potekalo tajno. Karin je glasovala zase, Maja je glasovala za Aljaža, ki ga ne more več gledati in se organsko ne prebavljata, poleg tega po njenem mnenju igra umazano igro. Vsi ostali tekmovalci so glasovali za Majo. Ivan je ima dovolj in bi si želel, da gre domov. Manja je mnenja, da se z Majo nihče ne razume, da nekaj skriva, širi negativno energijo in se umika od družine. Aljaž je povedal samo, da Maja najbolj izstopa, Aneta pa je dodala, da je egoistična, škodoželjna in taktična. Jan je povedal, da ni pokazala hvaležnosti, Tom pa je še dodal, da jo bo lažje premagal. Maja je tako postala drugi grešni kozel in se bo morala boriti s Tomom. Poraženec dvoboja bo postal prvi dvobojevalec. Maja se je veselila edino tega, da se bo umaknila od hinavščine.

icon-expand Manja je bila besna na Aneto. FOTO: POP TV

Maja je v jezi razkrila, kaj vse ji je ponujala in obljubljala Aneta: "Tako kot sem tvojega brata spravila brez borbe do finala, tako lahko tudi tebe. Pa lahko ti pustim finale, samo daš mi 7 'jurjev' ... Ti boš mene kupovala, sram te je lahko za take izjave." Jezila se je tudi na Ivana in Aljaža, češ da nimata poguma, da bi se namesto nje pomerila s Tomom.

Danijela ne skriva želje po zmagi Danijela je zaupala Karin, da silno pogreša svoja otroka, še posebej takrat, ko je slabe volje. Danijela: "Ko vidiš tisti pristni nasmeh, oči, tople besede, objem ... Tega tukaj ni." Povedala je, da bi rada prišla čim dlje, saj bi ji glavna nagrada prišla še kako prav. Danijela: "Tisti, ki pravi, da denarja ne potrebuje ... Nikoli ne veš, lahko čez noč ostaneš brez vsega. In si boš mislil, tule sem imel priložnost in je nisem zagrabil ... Jaz to zadevo resno jemljem."

icon-expand Danijela in Karin sta tolažili druga drugo. FOTO: POP TV