Maja v solzah pred gospodarico, kazen je bila prehuda

V hiši je Tjaša glasovala za Borisa, Žan Hronek se ji je pridružil. Marcel je glasoval za Žana, Boris prav tako. Marjana je nato presenetila s kamenčkom Borisu. Pojasnila je, da ne more glasovati za Žana, ki se je tako zelo trudil pri nalogi. Marjana: " Boris se mora malo bolj potruditi. Tukaj smo na kmetiji, nismo na neki razstavi. Naj to vzame za opozorilo, da se je treba malo bolj potruditi. " Tekmovalec pa je bil razočaran in prizadet, prepričan je bil, da sta imela iskren odnos. Poleg tega mu je Marjana zlezla pod kožo. Boris: " Rad jo imam, v redu je oseba. " Žiga je Borisu namenil še svoj kamenček, zato Majin kamenček ni bil odločilen. Glasovala pa je za Žana.

Maja zajoče pred gospodarico

Družini sta nadaljevali z delom, medtem ko je Maja hitela s prenašanjem sena. Nakar je vse presenetila gospodarica Nada. Maja je pred njo zajokala: "Kazen je bila malo prehuda." Nada: "Življenje ni vedno z rožicami postlano, še posebej ne na kmetiji." Ogledala si je oba kozolca in preverila seno. Pri kozolcu modrih je povedala: "Moram reči, da ste dobro obračali." Ogledala si je tudi grablje, koše, balirko in pripravljeni bali. Nada: "Zaenkrat super, ni pa to odločeno." Pri sosedih je vprašala, zakaj je pred kozolcem kup sena, in Maja je upala, da bo prav to odločilno. Oranžni so kljub vsem zapletom zaradi sabotaže pripravili grablje, koš, balirko in balo. Nada je bila zadovoljna tudi s senom: "Saj ne vem, ali so res tako pridno obračali seno, ali jim je sonce naredilo uslugo." Na koncu se je z glavama družin odpravila še na travnik. Kaj bo našla tam in kako se bo odločila?