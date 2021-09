Majda in Karin delili svoji težki zgodbi

Kmetijo si lahko na VOYO ogledate že 24 ur pred predvajanjem na televiziji in tako ne zamudite nobenega dogodka, izpovedi, prepira ali zabavnega trenutka. V določenih situacijah privrejo na plano tista globlja čustva in občutki, ki jih tekmovalci tudi pred kamero ne morejo skriti. V zadnji oddaji sta o osebnih zadevah spregovorili Karin in Majda. Karin je povedala, da v Majdi vidi drugo mamo. Da ji je lepo, ker jo objame, z njo poklepeta in spije kavico. Kot je dodala, ima doma s svojo mamo lep odnos, kar ji zelo veliko pomeni, zaupala pa je tudi, da je njena mama malce posebna, saj je smisel življenja našla v gibanju Hare Krišna.