Majda ni izgubila upanja, da bo enkrat tudi zanjo posijalo sonce

Majda Candir je že v eni preteklih oddaj Kmetije – VOYO vam omogoča ekskluziven enodnevni predogled vsake oddaje – spregovorila o nasilju, ki ga je doživela v svojem drugem zakonu. Prvega moža je zaradi bolezni izgubila, ko je bil star komaj 26 let. Takrat je ostala sama s triletnim sinkom in to, da se je postavila na noge, je bila njena prva življenjska zmaga.